CNU 1 abre prazo para confirmação de candidatos em lista de espera

Como proceder:

Quem deseja continuar disputando a vaga ou ainda está em dúvida deve marcar "Tenho interesse".

Quem já tem certeza que não vai assumir a vaga deve marcar "Sem interesse".

"O que não pode acontecer: deixar de responder. Nesse caso, o candidato será retirado da lista de espera e deixará de concorrer a futuras chamadas do CNU 1", alertam os organizadores.

A confirmação deve ser feita no site ou aplicativo SOUGOV.BR, plataforma do governo federal que centraliza serviços de gestão de pessoas para servidores públicos, aposentados e pensionistas do Executivo Federal.

O candidato deverá ter a conta GOV.BR de nível Prata ou Ouro e, dentro do SOUGOV.BR, precisa confirmar o interesse separadamente em cada cargo que aparece na lista de espera. Durante o prazo previsto no edital, é possível mudar a escolha quantas vezes quiser.