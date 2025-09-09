Ciclista francês é preso ao tentar atravessar fronteira com a Rússia durante desafio esportivo

Um cidadão francês foi preso na Rússia e colocado em detenção provisória. Segundo fontes diplomáticas e testemunhos de familiares, Sofiane Sehili é acusado de ter cruzado ilegalmente a fronteira durante um desafio esportivo: ele teria como objetivo bater o recorde mundial da travessia eurasiática de bicicleta, indo de Lisboa a Vladivostok.

Informações de Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Moscou, e agências

Sofiane Sehili, um ciclista de ultrarresistência de 44 anos, tentava bater o recorde mundial da travessia eurasiática de bicicleta, entre a capital portuguesa e a cidade russa de Vladivostok. Ele foi detido na semana passada no Extremo Oriente russo. As fontes diplomáticas que divulgaram a informação não quiseram especificar nem a data exata, nem as circunstâncias da prisão e, na Rússia, também não foram divulgados detalhes oficiais.

"Já faz alguns dias que não temos notícias. Recebemos uma mensagem transmitida por meio da advogada nomeada pelo tribunal. Mas agora já faz três ou quatro dias que não temos notícias diretas", relatou nesta terça-feira (8) ao canal Franceinfo Yanis Sehili, irmão de Sofiane Sehili.

Em algumas de suas postagens nas redes sociais, o ciclista já celebrava os últimos quilômetros que faltavam antes de cruzar a fronteira.

Mas em sua última publicação nas redes sociais, em 2 de setembro, Sofiane Sehili relatou que a passagem pela fronteira entre China e Rússia havia sido recusada duas vezes. "Ele estava bastante positivo, não havia pânico. Mas neste momento, ele está em um centro de detenção provisória, aguardando os desdobramentos do processo ao norte de Vladivostok", contou o irmão.

"Ele é apenas um esportista francês, especializado em provas de ultrarresistência, que se lançou em um recorde mundial, a travessia da Eurásia, com dois objetivos: um, bater o recorde mundial; e outro, promover o ciclismo como forma de viagem entre países e continentes, para superar um pouco as divisões políticas ? essa é sua motivação", explicou Yanis Sehili.

"Pegue o trem como todo mundo"

Em entrevista ao canal de televisão France 3 Occitanie, Fanny Bensussan, esposa do ciclista, deu mais detalhes sobre as condições de sua detenção. "Ele estava autorizado a pegar o trem com um visto russo perfeitamente válido. Não lhe foi negado o acesso ao trem, apenas disseram que ele não poderia atravessar de bicicleta. Apenas disseram: 'Senhor, pegue o trem como todo mundo.'".

Mas o ciclista não desistiu de seu projeto de fazer todo o trajeto pedalando e tentou atravessar a fronteira por outro ponto. Segundo informações obtidas pelo jornal L'Équipe e confirmadas por sua mulher, Sofiane Sehili atravessou a fronteira ao sul de Suifenhe, pelas colinas, seguindo depois pela linha férrea transfronteiriça por cerca de 13 quilômetros, e teria se apresentado à alfândega russa na pequena estação florestal de Sosnovaya Pad, onde foi preso.

"Foi aí que ele cometeu um erro. Ele só pensava em seu feito esportivo. [...] Então, ele se apresentou aos agentes da alfândega e, a partir daí, foi levado e colocado em detenção", detalhou sua esposa.

O francês está atualmente detido em Ussuriysk, a meio caminho entre a fronteira e Vladivostok. Ele pode ser condenado a até 10 anos de prisão.

Sofiane Sehili já havia percorrido 17.600 quilômetros de bicicleta por 17 países, enfrentando todo tipo de clima e todo tipo de estrada. Ele pedalava em média 280 quilômetros por dia para bater esse recorde de resistência.