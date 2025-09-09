Topo

China foi principal país de origem das importações de veículos em agosto, diz Anfavea

São Paulo

09/09/2025 15h56

As importações de veículos vindos da China ao Brasil no mês de agosto superaram pela primeira vez na história as importações vindas da Argentina, detalhou nesta terça-feira, 9, a Anfavea, entidade que representa as montadoras do País. No mês, a China representou 32% de todos os veículos importados ao Brasil, consolidando o país asiático como principal origem dos importados em território nacional no período.

Ainda segundo a Anfavea, foram importados 105.410 veículos chineses ao Brasil no acumulado do ano até aqui, uma alta de 45,4% na comparação com igual período de 2024.

O número absoluto no ano, porém, ainda é inferior ao da Argentina, que exportou ao Brasil 134.866 veículos.

O crescimento das importações vindas do país vizinho é bem mais modesto, com uma alta de 4,5% em relação a 2024, de acordo com a Anfavea.

Apenas no mês de agosto, os modelos chineses representaram 7,8% de todos os emplacamentos de veículos no Brasil, a maior proporção da série histórica, informou ainda a entidade.

Ao comentar os dados durante coletiva em São Paulo, o presidente da Anfavea, Igor Calvet, reconheceu o crescimento do mercado chinês no Brasil, mas destacou que, diferentemente da Argentina, a relação comercial com a China no setor é deficitária ao País. "O comércio com a Argentina é uma via de mão dupla. No caso da China, a gente só importa, a balança não é favorável", disse.

