China foi principal país de origem das importações de veículos em agosto, diz Anfavea

As importações de veículos vindos da China ao Brasil no mês de agosto superaram pela primeira vez na história as importações vindas da Argentina, detalhou nesta terça-feira, 9, a Anfavea, entidade que representa as montadoras do País. No mês, a China representou 32% de todos os veículos importados ao Brasil, consolidando o país asiático como principal origem dos importados em território nacional no período.

Ainda segundo a Anfavea, foram importados 105.410 veículos chineses ao Brasil no acumulado do ano até aqui, uma alta de 45,4% na comparação com igual período de 2024.

O número absoluto no ano, porém, ainda é inferior ao da Argentina, que exportou ao Brasil 134.866 veículos.

O crescimento das importações vindas do país vizinho é bem mais modesto, com uma alta de 4,5% em relação a 2024, de acordo com a Anfavea.

Apenas no mês de agosto, os modelos chineses representaram 7,8% de todos os emplacamentos de veículos no Brasil, a maior proporção da série histórica, informou ainda a entidade.

Ao comentar os dados durante coletiva em São Paulo, o presidente da Anfavea, Igor Calvet, reconheceu o crescimento do mercado chinês no Brasil, mas destacou que, diferentemente da Argentina, a relação comercial com a China no setor é deficitária ao País. "O comércio com a Argentina é uma via de mão dupla. No caso da China, a gente só importa, a balança não é favorável", disse.