Chile: BC mantém taxa de juros em 4,75% com cautela sobre persistência da inflação

São Paulo

09/09/2025 18h19

O conselho do Banco Central do Chile decidiu manter a taxa básica de juros em 4,75%, por unanimidade, em reunião realizada nesta terça-feira, 09. Em comunicado, o BC chileno citou que a trajetória esperada para a inflação ampla é semelhante à do relatório anterior, mas com a inflação subjacente prevista para ser maior nos próximos doze meses do que a projetada em junho. Diante do fato de que esse componente tende a ser mais persistente, há uma necessidade crescente de monitorar de perto sua evolução e seus fundamentos, disse o BC.

A autoridade monetária chilena citou que, no cenário atual, o risco de inflação persistente exige a coleta de mais informações antes de prosseguir com o processo de convergência da taxa de juros para sua faixa neutra. Além disso, o conselho reafirma seu compromisso de conduzir a política monetária com flexibilidade, garantindo que a inflação projetada permaneça em 3% ao longo do horizonte de dois anos.

Em relação ao quadro externo, o BC do Chile observou que, por enquanto, as medidas tarifárias implementadas pelo governo dos Estados Unidos levaram a mudanças significativas nos fluxos comerciais devido a efeitos antecipatórios, dificultando a avaliação de seu impacto a médio prazo sobre a atividade e a inflação em diferentes economias.

