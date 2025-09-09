Topo

Chegada de uma frente fria não impede veranico no Rio de Janeiro

09/09/2025 17h27

O sistema avisa ainda que "a partir da noite, a previsão é de ventos moderados a fortes, entre 18,5 km/h a 75,9 km/h".

Devido à ventania, houve queda de árvores sobre a rede de alta tensão em vários pontos da cidade. Equipes da concessionária de distribuição de energia Light estão mobilizadas para atender aos usuários que ficaram sem energia elétrica.

Houve registro de vento muito forte na estação meteorológica de Marambaia, na Restinga da Marambaia, com ventos de 76,7km/h. Na Base Aérea de Santa Cruz houve registro de vento de 66,6km/h; no Forte de Copacabana, de 65,2km/h e no Aeroporto Santos Dumont, de 62,9km/h.

