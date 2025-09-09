Topo

Chefe da ONU condena 'violação flagrante' da soberania do Catar por Israel

09/09/2025 11h31

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou o ataque de Israel ao Catar nesta terça-feira (9), ao qualificá-lo de uma "violação flagrante" da soberania deste emirado.

"Acabamos de tomar conhecimento dos ataques de Israel no Catar, um país que tem desempenhado um papel muito positivo na busca de um cessar-fogo e na libertação de todos os reféns. Condeno esta violação flagrante da soberania e da integridade territorial do Catar", disse Guterres à imprensa.

Israel lançou, nesta terça-feira, ataques aéreos contra líderes do movimento palestino Hamas no Catar, informaram as forças armadas israelenses e o governo catari. "As partes devem trabalhar todas para obter um cessar-fogo permanente, não para destruir", acrescentou Guterres.

