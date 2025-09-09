Planta não convencional tem vitaminas e propriedades anti-inflamatórias

As chamadas PANCs (plantas alimentícias não convencionais) raramente aparecem em supermercados ou feiras. Mas quem cultiva hortas caseiras ou explora áreas mais verdes já pode ter se deparado com algumas delas.

Muitas vezes tratadas como mato, essas plantas escondem um verdadeiro arsenal de vitaminas e minerais que podem ser aproveitados na alimentação.

A urtiga é um bom exemplo. Geralmente lembrada pelo incômodo de suas folhas que provocam irritação na pele ao simples toque, ela também pode ser usada como alimento.

Imagem: Getty Images

Depois de preparada corretamente, sem risco de causar reações, a planta se transforma em ingrediente versátil para sopas, massas, molhos, sucos e chás.

Um "mato" cheio de nutrientes

Por trás da fama de invasora, a urtiga é extremamente nutritiva. É rica em minerais como cálcio, magnésio, ferro e potássio, essenciais para o bom funcionamento do corpo. Também concentra vitaminas A, C e K, e ainda possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e diuréticas.

A presença de compostos fenólicos é a principal responsável por essa atividade antioxidante, segundo um estudo publicado na revista Helyion. A mesma pesquisa destaca que os extratos das folhas suprimem a produção de prostaglandinas e tromboxano, colaborando com a fundação anti-inflamatória.

Claro, há uma regra de ouro: nunca consumir a urtiga crua. Os pelos urticantes precisam ser neutralizados pelo cozimento, e o manuseio deve ser feito com luvas para evitar irritações.

Pesto de urtiga

Você pode servir um pesto de urtiga com massas, com antepasto e até como molho para saladas. Mas lembre-se sempre de branquear as folhas. Branquear um alimento é um processo de cozimento rápido em água fervente ou vapor por um curto período, seguido de um resfriamento imediato em água gelada para interromper o cozimento. Isso é frequentemente feito para preservar cor, sabor e textura dos alimentos, especialmente vegetais.

A seguir, veja receita do pesto.

Ingredientes:

Folhas de urtiga (50 gramas)

Queijo parmesão (50 gramas)

Azeite extravirgem (100 ml)

Um dente de alho

Amendoim torrado (30 gramas)

Sal e pimenta (a gosto)

Modo de preparo:

Faça o branqueamento: coloque as folhas em água quente por dez segundos e, em seguida, coloque-as em água gelada. Escorra e esprema bem com as mãos para tirar o excesso de água. Leve as folhas ao liquidificador e coloque todos os ingredientes. Bata bem até formar uma pasta. Por fim, adicione sal e pimenta e guarde na geladeira por até 15 dias.

*Com informações de reportagem publicada em 21/06/2024