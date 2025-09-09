Topo

Catar diz à ONU que não vai tolerar comportamento "imprudente" de Israel

09/09/2025 17h13

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O Catar disse nesta terça-feira ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que "não tolerará esse comportamento israelense imprudente e a contínua interrupção da segurança regional" após um ataque de Israel a líderes do Hamas em Doha.

"O Estado do Catar condena veementemente esse ataque criminoso covarde, que constitui uma violação flagrante de todas as leis e normas internacionais", escreveu a embaixadora do Catar na ONU, Alya Ahmed Saif Al-Thani, em uma carta ao conselho vista pela Reuters.

"As investigações estão em andamento no mais alto nível, e mais detalhes serão anunciados assim que estiverem disponíveis", acrescentou, descrevendo o ataque israelense como uma "grave escalada".

(Reportagem de Michelle Nichols)

