Sanches: EUA esperarão fim de julgamento para tomar medidas contra Brasil

A Casa Branca vai esperar o fim do julgamento de Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) antes de anunciar novas medidas contra o Brasil, afirmou a colunista Mariana Sanches no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O julgamento no Supremo, que discute a tentativa de golpe de Estado, elevou a tensão entre Brasil e EUA. Sanções e restrições já afetam autoridades brasileiras, e o dólar subiu diante do risco de novas punições.

A Casa Branca deve esperar o resultado final para tomar alguma decisão mais concreta, se é que ela virá. Existe a expectativa para uma nova restrição de vistos ou até de novas tarifas ao Brasil.

Hoje ,a porta-voz da Casa Branca diz que não tinha nenhuma nova medida contra o Brasil a anunciar. Há muitas palavras, mas ações mesmo não têm acontecido, o que tem frustrado os bolsonaristas aqui nos EUA. Mariana Sanches, colunista do UOL

'Relação está no pior momento em 201 anos', diz Mariana Sanches

Mariana Sanches avalia que a retórica agressiva e sanções dos EUA aprofundam a crise diplomática; apesar da tensão, canais de diálogo seguem abertos, ainda que precários.

Nenhuma fonte segura aqui em Washington fala em uso de poderio militar contra o Brasil. Aliás, vale a pena lembrar que os dois países seguem tendo relações diplomáticas. A nossa embaixadora está aqui e o encarregado de negócios segue em Brasília. Portanto, os canais diplomáticos, ainda que estejam funcionando precariamente, estão funcionando. Mariana Sanches, colunista do UOL

'Vistos de ministros cassados mostram crise inédita', diz Mariana Sanches

A restrição inédita de vistos a ministros brasileiros e dificuldades para a delegação na ONU expõem a gravidade da crise, segundo Mariana Sanches; sanções incluem Lei Magnitsky e podem atrasar agendas internacionais.

Os vistos estão pedidos, inclusive para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ambos tiveram os seus vistos cassados já pela administração Trump nesse processo de punição ao Brasil que temos visto acontecer desde o começo de julho.

No meio dessa discussão, entrou a possibilidade de a delegação do presidente Lula para a assembleia geral da ONU fosse barrada e não tivesse o visto concedido, conforme os EUA são obrigados a fazer. Os países anfitriões de organismos multilaterais internacionais assinam um acordo de que eles não podem barrar nenhuma delegação. Na prática, os americanos têm barrado, sim: russos, venezuelanos e iranianos.

Esse ano surgiu a possibilidade de o Brasil ser barrado. Isso está em estudo de verdade, mas ainda não está que os EUA não concederão o visto. Diferente dos outros países citados, o Brasil é uma democracia respeitada por outros. O mais provável é que eles tragam alguma dificuldade e atrasem a vinda dos ministros. Mariana Sanches, colunista do UOL

