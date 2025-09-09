Casa Branca busca manter financiamento em piloto automático até 31 de janeiro para evitar paralisação do governo

Por Richard Cowan e David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca está buscando uma legislação que estenderia o atual financiamento federal até 31 de janeiro, evitando uma paralisação parcial do governo a partir de 1º de outubro, disse o líder da maioria republicana na Câmara dos Deputados dos EUA, Steve Scalise, nesta terça-feira.

"Essa foi uma sugestão", disse Scalise aos repórteres, acrescentando: "Ainda estamos trabalhando nas datas e na duração da prorrogação, mas isso ainda não foi finalizado".

Um projeto de lei de financiamento provisório, se aprovado pelo Congresso, daria continuidade ao financiamento federal de muitos programas de Washington no patamar do ano fiscal atual, embora possa haver acréscimos para contas de "emergência", como para os esforços de alívio de desastres da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.

Os parlamentares também poderiam buscar individualmente outras novas iniciativas.

É necessário algum tipo de projeto de lei de financiamento do governo até 30 de setembro, o final do ano fiscal atual, quando o financiamento expira para uma série de programas federais.

A Casa Branca não fez comentários imediatos.

O Congresso e o presidente Donald Trump estão brigando por cerca de US$1,6 trilhão em gastos "discricionários" do governo, de um total de quase US$ 7 trilhões, quando se leva em conta programas como a Previdência Social, que são financiados automaticamente, de acordo com estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso.

Alguns dos maiores gastos são com programas militares e pagamentos de juros de uma dívida pública de US$37,4 trilhões -- um valor que está se tornando cada vez mais preocupante para os especialistas fiscais.

Até o momento, o Congresso não chegou a um acordo sobre nenhuma das dezenas de projetos de apropriações discricionárias para operar uma série de programas de agências no ano fiscal que começa em 1º de outubro. Isso não inclui os programas de rede de segurança, como o Medicare e o seguro de saúde Medicaid para os pobres, idosos e deficientes.

A deputada Rosa DeLauro, a democrata sênior do Comitê de Apropriações da Câmara, chamou a medida da Casa Branca de "solicitação extrema".

"Esse é o exemplo mais recente da tentativa da Casa Branca de frustrar o processo bipartidário de apropriações que investe em nossos eleitores. Qualquer pacote de gastos precisa proteger as prioridades democratas e o poder orçamentário do Congresso", disse DeLauro.

Atualmente, os republicanos detêm uma maioria de 219-212 na Câmara e uma maioria de 53-47 no Senado, onde precisariam que pelo menos sete democratas votassem a favor de uma resolução contínua ou "CR" para atingir o limite de 60 votos da Casa para avançar a maioria das legislações.

A necessidade de uma ação imediata do Congresso para evitar a interrupção dos serviços do governo ocorre no momento em que Trump tomou medidas que alguns parlamentares e observadores afirmam estar corroendo o poder de compra orçamentário dos parlamentares, conforme estabelecido na Constituição dos EUA.

Até o momento, seu governo reteve mais de US$412 bilhões de gastos aprovados pelo Congresso, de acordo com dados compilados pela senadora democrata Patty Murray e por DeLauro.

O governo Trump espera que os órgãos federais demitam cerca de 300.000 funcionários este ano, disse o diretor do Escritório de Gestão de Pessoal, Scott Kupor, em agosto. Isso seria o resultado de demissões em massa, aposentadorias antecipadas, renúncias e demissões voluntárias e representaria uma redução de 12,5% na força de trabalho federal desde janeiro.

No final de 2018 e início de 2019, Trump presidiu a mais longa paralisação do governo na história dos EUA: 35 dias, conforme ele exigia que o Congresso financiasse a construção de um muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México.

A paralisação terminou sem que o Congresso atendesse à sua exigência.