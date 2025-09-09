Topo

Cabo Verde vence Camarões e dá grande passo rumo à sua primeira Copa do Mundo

09/09/2025 20h31

Cabo Verde deu um grande passo rumo à sua primeira participação numa Copa do Mundo ao derrotar Camarões por 1 a 0 nesta terça-feira (9), em Praia, pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026. 

Com esta vitória os cabo-verdianos abriram uma vantagem de quatro pontos sobre os 'Leões Indomáveis' na liderança do Grupo D, com duas rodadas restantes. 

Após a classificação do Marrocos na sexta-feira e da Tunísia na segunda, as seis vagas diretas para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México serão definidas em outubro, durante as duas últimas rodadas. 

Egito e África do Sul tinham a chance de confirmar sua classificação nesta terça, mas os 'Faraós' não conseguiram aumentar a vantagem sobre seus concorrentes diretos ao empatarem com Burkina Faso (0 a 0), enquanto os 'Bafana Bafana' ficaram no 1 a 1 com a Nigéria. 

A África do Sul permanece isolada na liderança, com três pontos a mais que o Benin (que goleou Lesoto por 4 a 0) e seis pontos à frente de Nigéria e Ruanda. 

Enquanto isso, a seleção do astro Mohamed Salah está cinco pontos à frente de Burkina Faso, e um empate poderá ser suficiente para que garanta vaga em sua quarta Copa do Mundo, depois das edições de 1934, 1990 e 2018.

- Senegal vence de virada -

Após sofrer em uma partida na qual perdia por 2 a 0 até os 40 minutos, o Senegal ficou mais perto da vaga direta na Copa de 2026 ao derrotar a República Democrática do Congo de virada por 3 a 2, graças a um gol na reta final de Pape Matar Sarr. 

Essa vitória, no Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Kinshasa, coloca os Leões de Teranga na liderança de seu grupo, dois pontos à frente da própria República Democrática do Congo e seis à frente do Sudão, que foi derrotado por Togo (1 a 0). 

Nas outras partidas desta terça, Serra Leoa venceu a Etiópia por 2 a 0, fazendo o necessário para manter vivas as suas chances de garantir o segundo lugar no seu grupo e, dessa forma, disputar a repescagem. 

O Níger venceu em sua visita à Tanzânia (1 a 0) e Ruanda derrotou o Zimbábue (1 a 0) também fora de casa. 

O Quênia goleou Seychelles por 5 a 0, enquanto um hat-trick de Peter Shalulile garantiu a vitória da Namíbia sobre São Tomé e Príncipe por 3 a 0. 

À noite, Gabão e Costa do Marfim empataram em 0 a 0 em duelo do topo da tabela do Grupo F. A seleção marfinenses se mantém na liderança com uma vantagem de um ponto sobre o adversário desta terça. 

Em outros jogos, Angola derrotou as Ilhas Maurício por 3 a 1, Gâmbia venceu o Burundi por 2 a 0 e Mauritânia e Sudão do Sul empataram em 0 a 0.

Os vencedores dos nove grupos das Eliminatórias Africanas se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Os quatro melhores segundos colocados disputarão um torneio de repescagem, cujo vencedor se classifica para o torneio intercontinental da Fifa.

