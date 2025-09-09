Topo

Cabeças de porcos são colocadas em frente a mesquitas em Paris

Mesquita Islah, em Montreuil, nos arredores de Paris, foi uma das que amanheceu com uma cabeça de porco na entrada - Reprodução/Google Street View
do UOL

Colaboração para o UOL, em Santos*

09/09/2025 17h15

Nove cabeças de porcos foram encontradas em frente a mesquitas em Paris, na França, na manhã de hoje. Autoridades investigam incitação ao ódio contra muçulmanos.

O que aconteceu

Em uma das cabeças estava escrito "Macron". O nome do presidente da França, Emmanuel Macron, estava pintado de azul em ao menos uma das cabeças encontradas em frente a mesquitas.

Ato vem sendo considerado como incitação ao ódio contra a população muçulmana. O animal é considerado impuro pelo islã e esta não é a primeira vez que é utilizado para atacar a comunidade.

Macron se reuniu com representantes da comunidade muçulmana após as descobertas. Segundo fontes ligadas ao presidente francês, ele expressou seu apoio aos seguidores do islã.

Autoridades investigam. Segundo o chefe de polícia, Laurent Nuñez, "todos os esforços estão sendo feitos para encontrar os autores destes atos desprezíveis".

"Não podemos deixar de fazer conexões com atos anteriores", acrescentou Nuñez. O secretário de Segurança Pública se refere a casos atribuídos a possíveis ações a mando da Rússia, como as pichações de estrelas de Davi em Paris, em 2023, ou as mãos vermelhas no Memorial do Holocausto, em 2024. Ele aponta possível influência estrangeira.

Personalidades denunciam islamofobia

Reitor da Grande Mesquita de Paris foi recebido pela ministra da Luta contra as Discriminações, Aurore Bergé. Após o encontro, Chems-Eddine Hafiz denunciou em comunicado "uma nova e triste etapa na escalada do ódio contra muçulmanos". Hafiz fez um apelo em prol de "uma tomada de consciência e solidariedade nacional".

Políticos também condenaram atos. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, a presidente da Île de France (região onde fica Paris), Valérie Pécresse, e o líder de esquerda e ex-candidato a presidente Jean-Luc Mélenchon são alguns dos nomes que usaram as redes sociais para se manifestar.

*Com RFI

