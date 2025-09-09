Topo

Notícias

'Bolsonaro exerceu função de líder do grupo criminoso', diz Moraes

Brasília

09/09/2025 14h23

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disse que Jair Bolsonaro "exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do governo federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para implementação de seu projeto autoritário de poder".

"Jair Bolsonaro foi fundamental para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do governo federal que integravam o núcleo central da organização criminosa, como Alexandre Ramagem e Anderson Torres. O núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos, como Augusto Heleno, Walter Souza Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier", disse.

Segundo o ministro, o "grupo criminoso tomou de assalto as estruturas republicanas para se perpetuar no poder", contando com a "expertise de táticas militares em razão de réus e demais membros integrarem as Forças Armadas, inclusive forças especiais". Disse, ainda, que as funções executadas pelos réus caracterizam a organização criminosa.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula

Trump instruiu assessor a avisar Catar que ataque de Israel estava por vir, diz Casa Branca

Macron nomeia como primeiro-ministro o titular da Defesa, Sébastien Lecornu (presidência)

Trump falou com emir do Catar e com Netanyahu após ataques em Doha (porta-voz)

Com foto de Trump na entrada, gabinete de Eduardo ignora voto de Moraes

Hamas diz que cinco de seus membros foram mortos em ataque israelense em Doha

Barcelona adia retorno ao Camp Nou mais uma vez e receberá Valencia em estádio para 6 mil pessoas

Hamas diz que ataque israelense no Catar matou seis pessoas, incluindo um agente de segurança catari

Trump 'lamenta profundamente' o local do ataque israelense no Catar