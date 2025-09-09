Topo

Bolsonaristas e lulistas discutem em sessão da CPMI do INSS

09/09/2025 07h23

Deputados apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro brigaram e trocaram provocações em sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira, 8, durante oitiva do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi.

A confusão começou após Lupi se recusar a responder perguntas do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS). Governistas reclamaram, enquanto oposicionistas pediram para petistas calarem a boca, iniciando a confusão.

"Bolsonaro vai ser preso na sexta-feira, babaca", disse o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) ao líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). "Respeita o Bolsonaro", respondeu o parlamentar do PL.

Os dois prosseguiram discutindo, enquanto Correia seguiu mencionando sobre a prisão de Bolsonaro. O também bolsonaristas Maurício Marcon (Podemos-RS) se juntou à confusão e trocou provocações com o petista. Outros deputados e senadores ajudaram a apartar a briga.

Nesta segunda-feira, a CPI começou a ouvir Lupi. O ex-ministro disse que o INSS falhou ao não adotar "ação mais enérgica" diante de recomendações feitas por ele para coibir fraudes em descontos a aposentados.

"Sou um ser humano que vive do coração. Errar é humano. Eu posso ter errado várias vezes. Má-fé eu nunca tive. Acobertar desvios, nunca fiz na minha vida", afirmou Lupi.

