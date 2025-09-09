Topo

Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em fusões e crise política na França

09/09/2025 06h50

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 09/09/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, enquanto investidores avaliam notícias sobre fusões corporativas e a crise política na França, após o governo do primeiro-ministro François Bayrou ser derrubado em um voto de confiança ontem.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,12%, a 551,36 pontos.

Em Londres, a Anglo American saltava quase 10% no horário acima, após fechar um acordo de fusão com a canadense Teck Resources para criar uma gigante de mineração com valor de mercado superior a US$ 53 bilhões.

Em Milão, o Monte dei Paschi avançava 3,4% após dizer que acionistas que representam cerca de 62% do capital do Mediobanca ofereceram suas ações, abrindo caminho para que o banco italiano assuma o controle do concorrente. O Mediobanca exibia alta similar, de 3,3%.

No cenário político, o presidente francês, Emmanuel Macron, enfrenta o desafio de nomear seu terceiro primeiro-ministro em apenas um ano, o quinto desde que ele iniciou seu segundo mandato, em 2022. A queda de Bayrou veio em um momento de controvérsia sobre a crescente dívida pública da França. O gabinete de Macron disse que ele anunciará sua decisão "nos próximos dias".

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,12%, a de Paris avançava 0,12% e a de Frankfurt caía 0,48%. A de Milão tinha alta de 0,33%, enquanto as de Madri e Lisboa perdiam 0,32% e 0,66%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires

