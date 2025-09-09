Topo

Bolívia vence Brasil (1-0) em casa e vai à repescagem da Copa de 2026

09/09/2025 22h35

A Bolívia derrotou o Brasil por 1 a 0 nesta terça-feira (9), em El Alto, cidade que fica a 4.150 metros acima do nível do mar, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, e garantiu sua vaga na repescagem intercontinental para a Copa do Mundo de 2026 com a ajuda da Colômbia, que derrotou a Venezuela por 6 a 3 em Maturín.

'La Verde' subiu para a sétima colocação nas Eliminatórias, com 20 pontos, superando a 'Vinotinto', que permaneceu com 18 e viu o sonho de disputar sua primeiro Mundial chegar ao fim.

O Brasil terminou o torneio classificatório apenas na quinta posição, atrás de Argentina, Equador, Colômbia e Uruguai.  

O gol histórico da vitória da Bolívia veio nos acréscimos do primeiro tempo (45'+4), numa cobrança de pênalti do meia-atacante Miguel Terceros. 

jac/ma/aam

© Agence France-Presse

