"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Por Elissa Darwish

PARIS (Reuters) - Benoit Vasselin não tem problemas em dizer que participará dos protestos "Bloqueiem tudo" na França esta semana, mas ele não especifica o que ele e seus pares manifestantes farão quando estiverem do lado de fora da sede de um sindicato na cidade de Lille, no norte do país, na manhã de quarta-feira.

O mistério sobre o que manifestantes como Vasselin estão planejando está confundindo os serviços de segurança, exatamente no momento em que o presidente Emmanuel Macron enfrenta o colapso de seu quarto governo em menos de dois anos.

O movimento "Bloqueiem tudo" surgiu online em maio entre os grupos de direita, segundo pesquisadores e autoridades, mas desde então foi assumido pela esquerda e pela extrema-esquerda.

A falta de uma liderança centralizada e a organização por meio das mídias sociais e do Telegram dificultam a avaliação de quão perturbador poderá ser o dia de ação na quarta-feira.

O governo não está se arriscando, planejando empregar 80.000 policiais para conter os protestos que podem chegar a 100.000 pessoas e atingir aeroportos, estações de trem e rodovias com bloqueios ou atos de sabotagem.

O crescente apoio online do movimento destaca uma profunda veia de descontentamento popular contra o que os manifestantes consideram uma elite governante disfuncional que prega um doloroso evangelho de austeridade.

"Estou extremamente irritado com o sistema político da França, que favorece as grandes corporações, que favorece os bilionários ultrarricos e que... corrói os direitos dos cidadãos franceses comuns -- exatamente aqueles que mantêm o país funcionando", disse Mathieu Jaguelin, 43 anos, um guia turístico do sudoeste da França que participa de vários grupos "Bloqueiem Tudo" no Telegram.

O Ministério do Interior da França não quis fazer comentários para esta reportagem.

"Não vamos tolerar nenhum bloqueio, nenhuma violência", disse o ministro do Interior, Bruno Retailleau, à televisão France 2 na segunda-feira. "Entendo a raiva... mas a raiva não pode ser descarregada nas ruas."

RAIVA LATENTE, PROBLEMAS ECONÔMICOS CRESCENTES

Os parlamentares franceses destituíram o primeiro-ministro François Bayrou na segunda-feira por causa de seu plano de redução da dívida, mergulhando o país ainda mais em uma crise política e fiscal sem uma saída clara.

A Reuters conversou com seis participantes do "Bloqueiem Tudo", que disseram que o sistema político não é mais adequado ao seu propósito.

Alguns pediram uma reforma constitucional, enquanto outros pediram a renúncia de Macron e impostos mais altos para os ricos. Todos disseram que o movimento era uma reação ao caos político e esperavam que os protestos levassem os políticos a agir.

"As autoridades públicas e o governo nos traíram tanto que não tenho certeza de que possam realmente atender às expectativas do povo", disse Louise Nechin, ativista de esquerda em Paris.

O movimento "Bloqueiem Tudo" fez comparações com o movimento "Colete Amarelo" de 2018, que começou como protestos de motoristas contra os impostos sobre o diesel antes de se transformar em raiva pelos altos custos de vida e pela desigualdade.

Bilhões de euros em cortes de impostos ajudaram a reprimir a revolta depois de seis meses, mas uma raiva residual ainda anima o movimento "Bloqueiem Tudo".

Dois grandes sindicatos de trabalhadores apoiaram o "Bloqueiem Tudo", enquanto outros sindicatos estão planejando uma greve em 18 de setembro, possivelmente anunciando o início de uma nova era de agitação social confrontando Macron, que está no poder desde 2017.

DECLÍNIO DA FÉ NAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS

Paola Sedda, especialista em movimentos online da Universidade de Lille, disse que o "Bloqueiem Tudo" surgiu da profunda raiva em relação aos cortes orçamentários propostos por Bayrou em um momento de declínio da fé nas instituições políticas.

A profunda desconfiança dos ativistas em relação à mídia tradicional e às instituições políticas repercutiu amplamente, disse ela.

Uma fonte da inteligência francesa, falando sob condição de anonimato, disse que alguns atores estrangeiros "oportunistas", incluindo grupos pró-russos e pró-iranianos, estavam "amplificando certas hashtags populares, especialmente no X... para explorar um contexto doméstico sensível".

No entanto, "o fenômeno é relativamente marginal em comparação com as publicações de origem nacional", acrescentou a fonte.

As embaixadas da Rússia e do Irã em Paris não responderam aos pedidos de comentários.

Um moderador do canal "Bloqueiem Tudo" do Telegram, que não quis se identificar porque não queria ser visto como líder do grupo, disse que algumas contas pró-Kremlin às vezes faziam postagens, mas essas postagens eram "sistematicamente moderadas ou criticadas".

"Isso não muda a realidade central: a origem do movimento e sua dinâmica vêm de pessoas reais, aqui, expressando sua raiva e desejo de mudança", disse ele.