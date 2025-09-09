Topo

Notícias

Bessent diz estar confiante de que Suprema Corte apoiará as tarifas de Trump

São Paulo

09/09/2025 17h49

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou nesta terça-feira, 9, que está confiante de que a Suprema Corte apoiará as tarifas recíprocas do presidente do país, Donald Trump, e voltou a criticar o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). "Fed deve recalibrar juros", disse ele em entrevista na Fox Business, alegando que o BC norte-americano "cometeu muito erros" nos últimos anos.

Bessent ainda explicou que seu artigo de opinião sobre o Fed não era um plano para a nova diretoria da instituição, mas sim "um plano para o Fed valorizar a independência".

"Tenho planos para escrever algo sobre o dólar e vou escrever sobre como podemos manter o domínio da moeda americana", acrescentou o secretário.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Julgamento de Bolsonaro será retomado amanhã; veja horário e onde assistir

Inglaterra goleia Sérvia (5-0) e fica perto da Copa de 2026

Suprema Corte dos EUA vai examinar em novembro a legalidade das tarifas aduaneiras de Trump

'Vamos respeitar o STF, mas não concordamos', diz defesa de Bolsonaro

Suprema Corte dos EUA decidirá legalidade de tarifas de Trump

Imea: MT negocia 68,32% da safra 2024/25 de milho e 15,51% da 2025/26

Imea: vendas da safra 2024/25 de soja em MT chegam a 91,9%

Decisão de atacar o Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump diz que decisão de atacar Catar foi apenas de Netanyahu

STF tem snipers e efetivo maior na 2ª semana de julgamento de Bolsonaro