Banco do Japão deve reduzir compra de títulos superlongos no quarto trimestre, dizem fontes

Por Takahiko Wada e Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - É provável que o Banco do Japão reduza ligeiramente suas compras de títulos públicos superlongos no quarto trimestre, apesar dos recentes aumentos nos rendimentos para essas zonas de vencimento, disseram três fontes familiarizadas com o raciocínio da autoridade monetária japonesa.

Qualquer medida desse tipo estaria de acordo com as expectativas do mercado e com a orientação do banco central de que ele priorizará a redução das zonas de vencimento dos títulos para as quais a proporção de suas participações em relação à emissão total permanece alta.

O Banco do Japão tomará uma decisão final em 30 de setembro, que poderá ser influenciada pelo resultado de um leilão de títulos do governo de 20 anos em 17 de setembro e pelo grau de volatilidade do mercado nos rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB) superlongos, disseram eles.

Se o Banco do Japão reduzir as compras de JGBs superlongos, será a segunda vez desde um corte feito no segundo trimestre.

No período de julho a setembro, o BC japonês manteve inalterado o valor da compra mensal de JGBs com mais de 10 anos e até 25 anos até o vencimento, em 405 bilhões de ienes (US$2,75 bilhões).

Como resultado, a proporção das compras do Banco do Japão em relação à emissão total para essa zona ficou em 50,6%, muito acima dos 40,4% para JGBs com 5 a 10 anos até o vencimento.

É improvável que o Banco do Japão faça qualquer alteração no valor da compra de JGBs com mais de 25 anos até o vencimento, que é de 150 bilhões de ienes por mês.

Como parte de seus esforços para eliminar gradualmente um estímulo maciço de uma década, o BC japonês começou a diminuir a compra de títulos públicos no ano passado e agora está reduzindo as compras em 400 bilhões de ienes por trimestre.

Embora o Banco do Japão ainda detenha cerca de metade dos JGBs em circulação, sua presença cada vez menor tornou o mercado mais suscetível a oscilações, principalmente na extremidade longa da curva de rendimento.

Os rendimentos dos JGBs de longo prazo aumentaram em parte devido à preocupação com a deterioração das finanças do Japão. O anúncio do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, no domingo, de que deixará o cargo, abriu a possibilidade de uma nova administração mais interessada em aumentar os gastos.

O rendimento do JGB de 20 anos subiu para 2,67% na segunda-feira, antes de cair para 2,635% nesta terça-feira. O rendimento de 30 anos atingiu um recorde histórico de 3,285%, antes de cair para 3,245% nesta terça-feira.