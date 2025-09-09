Topo

Notícias

Ataque rebelde na RD Congo deixa ao menos 71 mortos

09/09/2025 13h59

Pelo menos 71 pessoas morreram em um ataque noturno atribuído a um grupo rebelde no leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram, nesta terça-feira (9), fontes locais e de segurança.

Os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que juraram lealdade ao grupo Estado Islâmico, mataram, segundo um levantamento da AFP, mais de 150 civis desde julho nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, situadas respectivamente no leste e no nordeste da RDC, após vários meses de relativa calma.

O grupo armado realizou um novo ataque na aldeia de Ntoyo, no setor de Bapere em Kivu do Norte, enquanto os habitantes assistiam a um funeral, informaram as fontes à AFP na terça-feira.

"Por enquanto, temos um balanço de 71 mortos", declarou Macaire Sivikunula, chefe do setor de Bapere.

Esse número foi confirmado por fontes de segurança.

As ADF, um grupo armado composto principalmente por rebeldes de origem ugandense, mataram milhares de civis e aumentaram seus saques e massacres no nordeste da RDC.

No final de 2021, o Exército ugandense e as Forças Armadas congolesas lançaram uma operação conjunta contra o grupo, mas ainda não conseguiram pôr fim à violência.

str-clt/cld/hgs/mb/dd/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

Catar diz que relatos sobre ter sido informado previamente de ataque israelense a Doha são falsos

Exportação de carne bovina em agosto crescem em volume e receita, diz Abiec

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula