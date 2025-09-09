Ataque rebelde na RD Congo deixa ao menos 71 mortos

Pelo menos 71 pessoas morreram em um ataque noturno atribuído a um grupo rebelde no leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram, nesta terça-feira (9), fontes locais e de segurança.

Os rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que juraram lealdade ao grupo Estado Islâmico, mataram, segundo um levantamento da AFP, mais de 150 civis desde julho nas províncias de Kivu do Norte e Ituri, situadas respectivamente no leste e no nordeste da RDC, após vários meses de relativa calma.

O grupo armado realizou um novo ataque na aldeia de Ntoyo, no setor de Bapere em Kivu do Norte, enquanto os habitantes assistiam a um funeral, informaram as fontes à AFP na terça-feira.

"Por enquanto, temos um balanço de 71 mortos", declarou Macaire Sivikunula, chefe do setor de Bapere.

Esse número foi confirmado por fontes de segurança.

As ADF, um grupo armado composto principalmente por rebeldes de origem ugandense, mataram milhares de civis e aumentaram seus saques e massacres no nordeste da RDC.

No final de 2021, o Exército ugandense e as Forças Armadas congolesas lançaram uma operação conjunta contra o grupo, mas ainda não conseguiram pôr fim à violência.

© Agence France-Presse