Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)
O ataque israelense contra líderes do Hamas nesta terça-feira (9) foi uma operação "totalmente independente", afirmou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, após ataques a prédios que abrigam o grupo palestino em Doha.
"A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação israelense totalmente independente", afirmou um comunicado do gabinete de Netanyahu, acrescentando que: "Israel a iniciou, Israel a conduziu e Israel assume total responsabilidade".
acc/jd/jsa/aa
© Agence France-Presse