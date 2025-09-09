Topo

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente' (gabinete de Netanyahu)

09/09/2025 12h22

O ataque israelense contra líderes do Hamas nesta terça-feira (9) foi uma operação "totalmente independente", afirmou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, após ataques a prédios que abrigam o grupo palestino em Doha. 

"A ação de hoje contra os principais líderes terroristas do Hamas foi uma operação israelense totalmente independente", afirmou um comunicado do gabinete de Netanyahu, acrescentando que: "Israel a iniciou, Israel a conduziu e Israel assume total responsabilidade".

