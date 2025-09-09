Ataque aéreo russo em vilarejo ucraniano mata mais de 20 pessoas, diz Zelenskiy

KIEV (Reuters) - Um ataque aéreo russo matou mais de 20 civis que estavam recebendo suas pensões em um vilarejo no leste da Ucrânia, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy na terça-feira.

Ele pediu que os aliados de Kiev pressionem a Rússia, cujas forças têm realizado uma ofensiva em grande parte da região de Donetsk, no leste do país, enquanto os esforços diplomáticos para acabar com a guerra de três anos e meio estão praticamente paralisados.

Zelenskiy disse que o ataque aéreo russo atingiu o vilarejo de Yarova, a cerca de 24 km da cidade de Sloviansk e vários quilômetros atrás da linha de frente.

"Diretamente sobre as pessoas. Civis comuns. No exato momento em que as pensões estavam sendo pagas", escreveu ele no X.

O presidente postou imagens de vídeo mostrando corpos espalhados pelo chão e destroços. Outras 21 pessoas ficaram feridas, disse o governador de Donetsk, Vadym Filashkin.

"O mundo não deve permanecer em silêncio", disse Zelenskiy. "O mundo não deve permanecer inativo. É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20."

A Rússia não comentou imediatamente as falas de Zelenskiy. Moscou nega ter como alvo civis, mas dezenas de milhares de pessoas morreram desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse que o ataque foi "mais uma confirmação do terror sistêmico contra a população civil da Ucrânia".

(Reportagem de Yulia Dysa)