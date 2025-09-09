Topo

Ataque aéreo russo em posto de coleta de pensões no leste da Ucrânia deixa 23 mortos

09/09/2025 11h40

KIEV (Reuters) - Um ataque aéreo russo matou 23 civis que estavam recebendo suas pensões em um vilarejo no leste da Ucrânia, disseram autoridades nesta terça-feira, e o presidente Volodymyr Zelenskiy pediu aos aliados de Kiev que aumentem a pressão sobre Moscou para encerrar a guerra.

Tropas russas têm realizado uma ofensiva em grande parte da região de Donetsk, no leste do país, enquanto os esforços diplomáticos para acabar com a guerra de três anos e meio estão praticamente paralisados.

Zelenskiy disse que uma bomba guiada atingiu o vilarejo de Yarova, a cerca de 24 km da cidade de Sloviansk e vários quilômetros atrás da linha de frente.

"Diretamente sobre as pessoas. Civis comuns. No exato momento em que as pensões estavam sendo pagas", escreveu ele no X.

O presidente postou imagens de vídeo mostrando corpos espalhados pelo chão e destroços. Vinte e três pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas, disse o ministro do Interior, Ihor Klymenko.

"O mundo não deve permanecer em silêncio", disse Zelenskiy. "O mundo não deve permanecer inativo. É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20."

A Rússia não comentou imediatamente as falas de Zelenskiy. Moscou nega ter como alvo civis, mas dezenas de milhares de pessoas morreram desde sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, disse que o ataque foi "mais uma confirmação do terror sistêmico contra a população civil da Ucrânia".

(Reportagem de Yulia Dysa)

