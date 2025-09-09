Topo

ASML se torna maior investidora da Mistral, impulsionando ambições de IA da Europa

09/09/2025 10h28

AMSTERDÃ (Reuters) - A fabricante holandesa de equipamentos de chip ASML investiu 1,3 bilhão de euros (US$1,5 bilhão) para se tornar a maior investidora na startup francesa de inteligência artificial Mistral AI, em um impulso significativo para as ambições de IA da Europa.

A Mistral AI levantou um total de 1,7 bilhão de euros em sua última rodada de financiamento, informou nesta terça-feira. O investimento da ASML tornou-a a principal acionista da Mistral, com uma participação de cerca de 11%. 

O acordo é um impulso para as ambições de IA da Europa, unindo o rival mais confiável do continente aos gigantes norte-americanos OpenAI, Meta e Google da Alphabet com uma de suas maiores empresas de tecnologia.

A última rodada de financiamento dá à Mistral uma avaliação de 11,7 bilhões de euros, disse a Mistral em um comunicado, tornando-se a empresa de IA mais valiosa da Europa.

A ASML também fará parceria com a Mistral para integrar modelos de IA em seu portfólio de equipamentos de semicondutores e ganhará um assento no conselho do comitê estratégico da startup francesa por meio do chefe financeiro Roger Dassen.

A Mistral, fundada em 2023 por ex-pesquisadores do Google DeepMind e da Meta, posicionou-se como a alternativa de IA da Europa aos EUA e é uma peça central da estratégia da França para se tornar um concorrente líder em IA.

No entanto, ela ainda vale apenas uma fração de seus pares nos EUA. A OpenAI está de olho em uma avaliação de cerca de US$500 bilhões em uma possível venda de ações, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters em agosto, mais de 40 vezes a avaliação da Mistral.

(Reportagem de Gianluca Lo Nostro)

