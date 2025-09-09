Topo

Notícias

ASML investirá na Mistral, avaliando a startup francesa de IA em US$ 13,8 bilhões

Barcelona

09/09/2025 17h34

A ASML Holding está investindo na Mistral AI, em um acordo que avalia a startup francesa de inteligência artificial em cerca de US$ 13,8 bilhões e conecta duas das principais empresas de tecnologia da Europa.

O investimento significa que, a 11,7 bilhões de euros (US$13,76 bilhões), a avaliação da Mistral mais que dobrou desde que levantou fundos no ano passado, enquanto a startup busca conquistar um espaço no mercado de IA dominado por gigantes do Vale do Silício.

A Mistral, fundada em 2023, levantou no ano passado mais de US$ 600 milhões com uma avaliação de aproximadamente $6 bilhões.

A holandesa ASML disse nesta terça-feira que está liderando a última rodada de financiamento da Mistral com um investimento de 1,3 bilhões de euros em troca de uma participação de 11% e um assento em seu comitê estratégico. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Suprema Corte dos EUA decidirá legalidade de tarifas de Trump

Trump diz que decisão de atacar Catar foi apenas de Netanyahu

STF tem snipers e efetivo maior na 2ª semana de julgamento de Bolsonaro

EUA apresenta novo plano de saúde para combate de doenças crônicas

Decisão de atacar Hamas no Catar foi de Netanyahu, 'não minha', diz Trump

Dino acompanha Moraes e vota para condenar Bolsonaro e mais 7, mas com ressalva sobre penas

Primeiro-ministro do Catar diz que nada impedirá papel de mediação do país

Petróleo sobe após ataques israelenses no Catar

Dino vota pela condenação de Bolsonaro e demais 7 réus por tentativa de golpe; placar de 2 a 0

Cabeças de porcos são colocadas em frente a mesquitas em Paris

Catar diz à ONU que não vai tolerar comportamento "imprudente" de Israel