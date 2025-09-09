Novos relógios da Apple agora avisam sobre risco de hipertensão; confira

Além de lançar fones de ouvido, a Apple apresentou hoje os novos relógios Apple Watch SE 3 (mais barato), Apple Watch 11 e Apple Watch 3 Ultra (mais avançado). Os preços começam respectivamente em: R$ 3. 299, R$ 5.499 e R$ 10.499. Ainda não há data oficial para a chegada deles no Brasil.

Uma das maiores novidades é a possibilidade dos dois primeiros modelos medirem a pressão sanguínea e enviar notificações sobre riscos de hipertensão. A Apple ainda aguarda a autorização de órgãos regulares de saúde dos Estados Unidos para liberar a função.

Ela espera também expandir o recurso para outras partes do mundo. Quando isso acontecer, a funcionalidade estará disponível em modelos antigos, como a partir do Apple Watch Series 9 e do Apple Watch Ultra 2, compatíveis com watchOS 26.

Apple Watch Series 11

Rede atualizada. Agora é compatível com rede 5G

Cores. Cinza espacial, preto azeviche, ouro rosa e prata, além de versão em titânio polido em natural, dourado e ardósia.

Resistência. Vidro 2x mais forte contra arranhões nas versões em alumínio.

Bateria passa a durar 24 horas. Um avanço tímido e que, provavelmente, deve desagradar os usuários, que até hoje sonham com um modelo que fique mais tempo longe do carregador. Ao menos, ele suporta carregamento rápido. "15 minutos fornecendo até oito horas de duração da bateria", afirma a Apple.

Pontuação da qualidade do seu sono. Com o modo Sleep Score, o relógio vai medir o tempo que o usuário passa dormindo, na cama, o estágio REM e as interrupções de sono, muito parecido com monitoramento feito pelos relógios atuais da Samsung.

Apple Watch Ultra 3 Tela maior, com tecnologia do display LTPO3 e OLED de ângulo amplo. O Always-On Display segue disponível, com taxa de atualização de 1Hz (segundos visíveis mesmo sem levantar o pulso) e bordas 24% mais finas do que a versão passada. Bateria maior. Ela é sempre um assunto polêmico quando se fala dos smartwatches da Apple, porém, a empresa entregou melhorias nesse quesito. O Watch Ultra 3 agora consegue durar até 42 hora longe do carregador em uso comum ou 72 horas no modo de economia de energia. Para treinos intensos, que usam GPS e monitoramento cardíaco, esse número cai para apenas 20h. Rede 5G integrada. Apple Watch SE 3 Ganhou a tela Always-On (sempre ativa), inédita na linha SE. Carregamento está mais rápido, até 2x mais veloz que a geração anterior. Segundo a empresa, com 15 minutos de carregamento, o aparelho consegue durar até 8h de uso, além de chegar a 80% da carga em apenas 45 minutos. Ao todo, o relógio promete até 18 horas de bateria funcionando, por carga. Rede 5G integrada. Recursos de saúde. O Apple Watch SE 3 ganha funções conhecidas em outras versões, como detecção de quedas, SOS de emergência, detecção de acidentes e monitoramento do ciclo menstrual. Música. Um detalhe que deve deixar os usuários felizes é a compatibilidade com o Apple Music e outros apps de música diretamente no relógio, sem a necessidade de estar próximo ao celular. Controle por gestos. A Apple adicionou o toque duplo (dedo polegar + indicador) para ações rápidas e giro do pulso para dispensar notificações Cores disponíveis: meia-noite e luz das estrelas (preto e perolado).

*Em atualização