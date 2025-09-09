Apple lança linha iPhone 17 com modelo fininho e novas câmeras; veja preços

A Apple lançou nesta terça-feira (9) sua nova linha de celulares. São quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e o novo iPhone 17 Air, o mais fino da história da marca.

Eles começam a ser vendidos no Brasil no 16 de setembro, a partir de R$ 7.999. Entre os destaques, estão upgrades nas câmeras, em especial na de selfie. Confira mais sobre os lançamentos abaixo.

O anúncio aconteceu em evento no auditório Steve Jobs Theater, em Cupertino (EUA), durante o qual também foram lançados os novos fones de ouvido AirPods Pro 3 e os relógios Apple Watch Series 11, Apple Watch SE e Apple Watch Ultra 3.

iPhone 17: novas câmeras e tela Pro Motion

Design sem novidades. Mantém o visual do iPhone 16, com bordas retas e módulo das câmeras em formato de pílula vertical. Vem em cinco cores: verde, lilás, azul, preto e branco.

iPhone 17 Imagem: Divulgação/Apple

Tela de 120 Hz para todos. A tela foi de 6,1 para 6,3 polegadas, com bordas mais finas. Mas a grande novidade é que ela ganhou ProMotion, até então exclusivo dos modelos Pro, que libera taxa de atualização de 1 a 120 Hz e Always On Display (exibe informações com a tela "desligada"). Tabém está mais brilhante, chegando a 3000 nits.

Desempenho. O processador é o novo A19, fabricado em 3 nanômetros pela TSMC.

Novas câmeras. O sensor principal de 48 MP agora é uma câmera "Fusion", que atua como wide e como teleobjetiva, com zoom 2x de qualidade óptica. Já o segundo, ultrawide, também passou para 48 MP.

A câmera frontal, que a marca está chamando de "Center Stage", teve um grande upgrade. Ela subiu de 12 MP para 24 MP, com um sensor quadrado que fornece maior campo de visão. Além disso, permite que as selfies sejam tiradas na horizontal ou vertical sem precisar girar o celular fisicamente, e tem estabilização para vídeos.

Câmera Center Stage permite tirar selfies na horizontal sem virar o celular Imagem: Repordução/Apple

iPhone 17 Air: o mais fino da história

Chega o Air, sai o Plus. A família iPhone 17 continua com quatro membros — chegou o ultrafino "Air", enquanto a versão "Plus" foi aposentada. Segundo especialistas, o modelo com tela maior não atingiu as expectativas de vendas desde seu lançamento, em 2023.

Elegante e resistente. Estrutura toda em titânio com visual espelhado e camada de proteção em cerâmica. Chega nas cores preto, branco, dourado e azul.

Fininho. Com apenas 5,6 mm de espessura, supera o até então iPhone mais fino (iPhone 6, de 2014, com 6,9 mm) e seu principal rival atual, o Galaxy S25 Edge, que tem 5,8 mm.

iPhone 17 Air Imagem: Divulgação/Apple

Tela. 6,5 polegadas, com Pro Motion e pico de brilho de 3000 nits.

Câmeras. Por uma questão de espaço, há apenas uma câmera traseira, a mesma "Fusion" de 48 MP do iPhone 17. Ela é dois em um, atuando como wide e teleobjetiva (zoom de 2x com qualidade óptica).

A lente de selfie também é a nova "Center Stage" de 24 MP. Ele suporta gravação dupla, usando as câmeras traseiras e frontal ao mesmo tempo.

Potente. Usa o processador A19 Pro (o mesmo dos modelos Pro), chip N1, para conexão Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread, e modem C1X, para usar 5G consumindo menos bateria.

Apenas e-Sim. No mundo todo, o modelo não terá bandeja para chip físico.

iPhone 17 Pro e Pro Max: os top de linha

Design renovado. O módulo de câmeras agora é uma saliência retangular, pegando toda a largura do aparelho.

iPhone 17 Pro Imagem: Apple

Esquenta menos. A estrutura deixou de lado o titânio e agora é de alumínio, em um corpo único, o que ajuda na regulação térmica. Uma nova câmara de vapor também deixa o celular frio e faz a bateria durar mais.

Novas câmeras. São três sensores de 48 MP (principal, ultrawide e telefoto com zoom de qualidade óptica até 8x), todos com tecnologia "Fusion". A câmera frontal saltou de 12 MP para 18 MP, também com o recurso "Center Stage".

Chip mais poderoso. Chip A19 Pro, também de 3 nm da TSMC, com seis núcleos gráficos (contra cinco do A19).

Tamanhos. Nesta geração, a única diferença entre os mdoelos Pro é o tamanho da tela: 6,3 polegadas (Pro) e 6,9 poelgadas (Pro Max).

Mais espaço. Há uma opção Pro Max com 2 TB de armazenamento interno, o modelo mais caro da linha.

Preços no Brasil

iPhone 17 - R$ 7.999 (256 GB) / R$ 9.499 (512 GB)

iPhone Air - R$ 10.499 (256 GB) / R$ 11.999 (512 GB) / R$ 13.499 (1 TB)

iPhone 17 Pro - R$ 11.499 (256 GB) / R$ 12.999 (512 GB) / R$ 14.499 (1 TB)

iPhone 17 Pro Max - R$ 12.499 (256 GB) / R$ 13.999 (512 GB) / R$ 15.499 (1 TB) / R$ 18.499 (2 TB)

