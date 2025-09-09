Topo

Após revisão negativa do payroll nos EUA, Bessent acusa Fed de 'sufocar' crescimento econômico

09/09/2025 13h26

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, redirecionou críticas ao Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao comentar a revisão negativa dos números de emprego norte-americanos, divulgada nesta terça-feira, 9. "A verdade: o presidente Trump herdou uma economia muito pior do que foi relatado, e ele está certo ao dizer que o Fed está sufocando o crescimento com altas taxas de juros", escreveu, em publicação no X.

Bessent publicou o vídeo de uma entrevista que concedeu ao programa Meet The Press no domingo.

Na ocasião, o secretário foi questionado sobre projeções de que a revisão mostraria cerca de 800 mil empregos a menos no ano até março.

Para ele, o dado sugere que o desempenho do mercado de trabalho durante o governo do ex-presidente dos EUA Joe Biden foi superestimado.

"Agora é oficial: os ganhos de empregos em 2024 foram exagerados em quase 1 milhão de trabalhadores, e isso se soma aos 577 mil já relatados em revisões para baixo. Isso eleva a superestimativa de empregos de Biden para impressionantes 1,5 milhão", ressaltou Bessent no X.

