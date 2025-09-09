Topo

Apagão em Berlim por incêndio que pode ter tido motivos 'políticos', segundo a polícia

09/09/2025 09h21

Dezenas de milhares de residências em Berlim ficaram sem eletricidade nesta terça-feira (9) devido ao incêndio de dois postes da rede de distribuição, declarou a polícia à AFP, que suspeita de um ato criminoso e não descarta uma "motivação política".

O incêndio ocorreu na madrugada desta terça-feira no bairro de Johannisthal, no sudeste da capital, informou uma porta-voz da polícia berlinense.

Os bombeiros levaram uma hora para extinguir o fogo nos dois postes da rede de distribuição elétrica.

O incêndio causou cortes de eletricidade para 43.000 residências e 3.000 empresas, segundo a polícia.

De acordo com um porta-voz do operador da rede elétrica de Berlim, 50.000 clientes foram afetados, mas por volta das 10h00, sete horas após o incêndio ser descoberto, o fornecimento foi restabelecido para cerca de 15.000 deles.

A polícia suspeita de um "incêndio criminoso" e "não descarta uma motivação política por trás do incêndio", acrescentou a porta-voz da corporação, sem dar mais detalhes, e foi aberta uma investigação.

A extensão do apagão foi "totalmente excepcional", segundo a companhia de eletricidade.

Vários asilos, escolas, creches e bondes foram afetados pelo corte, informou a fonte policial.

