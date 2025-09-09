Ao vivo: Ministros do STF apresentam seus votos sobre Bolsonaro - Primeiro a apresentar seu voto será Alexandre de Moraes, relator do caso sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Expectativa é que a decisão seja anunciada na sexta-feira.A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (09/09) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus do núcleo principal no processo sobre tentativa de golpe de Estado em 2022.

Ministros começam a apresentar seus votosA sessão desta terça-feira dá início à apresentação de votos dos ministros.

O primeiro a ler seu voto será Alexandre de Moraes, relator desse processo e de outros processos e inquéritos sobre Bolsonaro no STF.

Depois, apresentarão seus votos, nesta ordem, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O julgamento começou na terça-feira da semana passada, com a leitura do relatório por Moraes, seguida da sustentação oral do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Em seguida, advogados de quatro dos oito acusados apresentaram seus argumentos: tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça.

Na quarta-feira passada, houve a sustentação oral das defesas de outro quatro dos réus: Jair Bolsonaro, ex-presidente; general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; e general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro em 2022.