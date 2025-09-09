Topo

Anglo American e Teck Resources anunciam fusão, na maior operação do setor de mineração da década

09/09/2025 07h57

Por Clara Denina

LONDRES (Reuters) - A mineradora Anglo American e a canadense Teck Resources anunciaram nesta terça-feira que vão se fundir, naquele que será o maior acordo de fusão e aquisição do setor de mineração em mais de uma década.

De acordo com o acordo proposto, que exigirá aprovação regulatória, os acionistas da Anglo American deterão 62,4% da nova empresa combinada, a Anglo Teck, enquanto os acionistas da Teck ficarão com 37,6%.

A Anglo Teck terá sede no Canadá, mas será listada em Londres, disseram as duas empresas, cuja capitalização de mercado combinada ultrapassa US$53 bilhões.

O acordo marca uma grande aposta da Anglo no cobre, cuja demanda deve registrar forte aumento, impulsionada pelo boom de veículos elétricos e usos emergentes, como data centers alimentados por IA.

Tanto a Anglo quanto a Teck estiveram no centro do interesse de aquisições do setor nos últimos anos, com a Glencore buscando a Teck e a BHP visando a Anglo por seus extensos portfólios de cobre.

As ações da Anglo American em Londres subiram mais de 7% no início do pregão, após o anúncio, a caminho de seu maior ganho diário em mais de um ano, enquanto os papéis da Teck, listada nos EUA, subiram 10,4% no pré-mercado.

O presidente-executivo da Anglo, Duncan Wanblad, permanecerá como CEO da nova empresa, enquanto Jonathan Price, da Teck, será o presidente-executivo adjunto.

Wanblad, falando a jornalistas de Vancouver, chamou o acordo de uma "verdadeira fusão de iguais", acrescentando que a diretoria da Anglo Teck seria formada igualmente pelos diretores existentes das duas empresas.

"Teremos uma plataforma financeira mais forte e resiliente, com vantagens de escala, incluindo maior flexibilidade para realocar o capital de forma dinâmica para as oportunidades de maior retorno", disse ele.

O acordo tem uma estrutura totalmente baseada em ações, sem prêmio adicional, mas os acionistas da Anglo receberão um dividendo especial de US$4,5 bilhões.

"Como uma fusão, podemos aproveitar o melhor de ambas, e não precisamos pagar nada de ambos os lados em termos de prêmio para obter o benefício total", disse Wanblad.

ECONOMIA DE CUSTOS E GANHOS DE EFICIÊNCIA

A expectativa é de que a fusão gere economias de custo anuais e ganhos de eficiência de US$800 milhões até o quarto ano após a conclusão, disse a Anglo.

As duas empresas operam minas de cobre adjacentes no Chile -- Quebrada Blanca e Collahuasi -- que devem proporcionar mais benefícios operacionais.

O CEO da Teck, Price, disse que a obtenção das aprovações regulatórias para o negócio poderia levar de 12 a 18 meses. Ele acrescentou que a família canadense Keevil, que detém a maioria das ações de classe A da Teck, apoiou o negócio.

"Temos o apoio irrevogável do Dr. Keevil e dos outros votantes das ações classe A", disse ele.

Analistas destacaram possíveis expectativas de ofertas rivais.

"O risco de interferência será uma grande questão para o mercado nesse acordo", escreveram os analistas do Berenberg em nota.

A Glencore foi vista como uma rival em potencial para adquirir a Teck, disseram eles, enquanto a BHP poderia entrar em cena buscando ampliar seu próprio negócio de cobre.

(Reportagem de Clara Denina, Prerna Bedi e Yadarisa Shabong; texto de Joe Bavier)

