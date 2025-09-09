Topo

Notícias

Anfavea: alta em venda de veículos deriva mais de vendas diretas por parte das montadoras

São Paulo

09/09/2025 13h11

O presidente da Anfavea, entidade que representa as montadoras do País, Igor Calvet, detalhou nesta terça-feira, 9, que o crescimento das vendas de veículos no País que ocorre em 2025 deriva muito mais das vendas diretas por parte das montadoras do que das vendas no varejo propriamente dito.

Conforme detalhou a Anfavea na manhã de hoje, os emplacamentos de veículos cresceram 2,8% entre janeiro e agosto, na comparação com igual período de 2024. Durante a entrevista coletiva de apresentação dos dados, porém, Calvet frisou que essa alta foi puxada pelo crescimento de 12,9% nas vendas diretas, enquanto as vendas no varejo caíram 4,3%.

Além disso, acrescentou o presidente da Anfavea, se forem consideradas apenas as vendas de veículos nacionais no varejo, a queda é de 9,3% no acumulado do ano até aqui. "E quando cai a venda dos veículos nacionais no varejo, também há recuo do uso da tecnologia nacional", mencionou Calvet, citando, por exemplo, os veículos com tecnologia flex, que podem ser abastecidos com álcool e gasolina.

Segundo ele, esse cenário de contração nas vendas é reflexo principalmente do nível restritivo da taxa de juro e já começa a preocupar a entidade, que trabalha com uma projeção de alta na casa de 5% das vendas de veículos totais no ano.

A despeito da perda de tração nas vendas do varejo, Calvet mencionou que o programa Carro Sustentável do governo federal ajudou a impulsionar o emplacamento de alguns veículos, com destaque para os chamados veículos "de entrada" que passaram a contar com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Entre meados de julho, quando o Carro Sustentável começou a vigorar, e o fim de agosto, os veículos incluídos no programa tiveram crescimento de 26% nas vendas, desempenho que foi considerado surpreendente pelo presidente da Anfavea.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

"Bloqueiem tudo": Movimento de protesto aumenta problemas políticos de Macron

Como funcionava a central de logística de celulares roubados na Barra Funda; dois são presos

No STF, governistas comemoram voto de Moraes: 'Game over para Bolsonaro'

Catar diz que relatos sobre ter sido informado previamente de ataque israelense a Doha são falsos

Exportação de carne bovina em agosto crescem em volume e receita, diz Abiec

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Irã anuncia acordo para novo marco de cooperação com AIEA

Trump 'lamenta profundamente' ataque israelense no Catar

EUA dizem que usarão poderio por liberdade de expressão no caso Bolsonaro

Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

Não podemos permitir periferia marcada pela violência enquanto endinheirados ficam impunes, diz Lula