Aneel revoga autorização da comercializadora Gold Energia e aprova ação judicial após prejuízo

09/09/2025 10h42

SÃO PAULO (Reuters) - A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) revogou nesta terça-feira a autorização da Gold para atuar como comercializadora de energia e aprovou a possibilidade de ingressar com uma ação na Justiça contra a empresa, que deixou prejuízo bilionário a consumidores dos mercados regulado e livre ao não honrar com contratos de compra e venda de energia.

Ao propor o ajuizamento da ação civil pública, que ainda será analisada pela Procuradoria Federal, os diretores da Aneel citaram preocupação com a atuação imprudente de comercializadoras de energia, diante da futura abertura total do mercado livre a todos os consumidores do país.

(Por Letícia Fucuchima)

