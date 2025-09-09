Moraes diz que Torres endossou discurso de fraude e vota para condená-lo

O ministro do STF Alexandre de Moraes votou hoje para condenar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres no julgamento da trama golpista. Ele será condenado se a Primeira Turma tiver ao menos três votos favoráveis a isso.

O que aconteceu

Torres utilizou sua condição de ministro para desvirtuar a realidade, disse Moraes. "Afastando totalmente as alegações do réu em seu interrogatório de que só agia tecnicamente", afirmou o ministro do STF. "Um país que vivia em em momento como vive agora, um real Estado Democrático de Direito, ele comparou à Bolívia, disse que preparou para a guerra um grupo de policiais federais e endossou a vulnerabilidade das urnas e a fraude eleitoral".

Torres foi ministro do governo Bolsonaro. A chamada minuta do golpe, documento que previa a instauração de Estado de Defesa no país, foi achada em sua casa —em junho, ele disse que isso aconteceu em decorrência de uma fatalidade. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica afirmaram que ele foi a encontros em que foi debatido o uso de instrumentos para manter Bolsonaro no poder.

Um ministro da Justiça que recebe minuta de golpe rasga e decreta a prisão de quem apresentou, não leva para casa. Alexandre de Moraes sobre Torres

Ele também foi acusado de propagar notícias falsas sobre as urnas. De acordo com a investigação, Torres participou de uma live com Bolsonaro, em 29 de julho de 2021, em que apresentou relatórios para descredibilizar o funcionamento do sistema eleitoral.

O ex-ministro teria usado a Polícia Rodoviária Federal para dificultar a participação de eleitores contrários a Bolsonaro. Segundo as investigações, ele participou de reunião em 19 de outubro de 2022 para tratar do policiamento direcionado no segundo turno.

Torres ocupava o cargo de secretário de Segurança do Distrito Federal nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. Ele viajou aos Estados Unidos na véspera dos ataques e foi acusado de omissão no policiamento dos principais pontos da capital, que foram atacados por apoiadores de Bolsonaro.

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria. Os ministros ainda precisam discutir a chamada dosimetria da pena, isto é, quais parâmetros vão ser levados em conta para calcular o tempo exato e o regime de punição de cada um dos condenados.

No julgamento, a defesa afirmou que ex-ministro sofreu "linchamento moral". Nas alegações finais, a PGR (Procuradoria-Geral da República) disse que Torres forjou a data da compra das passagens para a viagem aos EUA. A defesa, por sua vez, juntou nos autos do processo documentos que comprovariam que a passagem foi comprada com antecedência, e não às vésperas do 8 de Janeiro.