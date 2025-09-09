Moraes vota para condenar almirante Almir Garnier em trama golpista

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes votou para condenar o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, pelo envolvimento na trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota em 2022.

O que aconteceu

Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento para isso.

Moraes diz que Garnier aderiu a teses golpistas. O ministro elogiou os outros dois comandantes das Forças Armadas (Exército e Aeronáutica), que foram contra o pedido e impediram o golpe, segundo Moraes. Garnier foi o comandante da Marinha entre abril de 2021 e dezembro de 2022 e, segundo as investigações da PF (Polícia Federal), colocou suas tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes diz que atitude do ex-comandante da Marinha foi mancha "histórica". O ministro lembrou que Garnier se recusou a transmitir o cargo para seu sucessor, a primeira vez que isso aconteceu na história da Marinha. "Ele se recusou, transformando isso em uma nódoa histórica. Lembrando que as Forças Armadas, assim como o Poder Judiciário, são órgãos de Estado, e não do governo de plantão", criticou.

Não é criminoso, golpista só quem oferece as tropas para realizar a quebra do Estado democrático de Direito. Quem pede as tropas também. Quem pede consuma novamente o crime.

Alexandre de Moraes, ao citar trecho da investigação que aponta que comandante da Marinha ofereceu tropas para golpe

Em 7 de dezembro de 2022, o almirante participou de uma reunião no Palácio da Alvorada com chefes das Forças Armadas. No encontro, Bolsonaro apresentou uma minuta golpista aos militares, de acordo com dados que constam na denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) ao STF.

Reunião golpista no Alvorada foi revelada na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Além de ser citado em depoimento pelo militar, o encontro teve sua realização confirmada pelo general Freire Gomes, então comandante do Exército.

Registros de entrada e saída do palácio confirmam a presença de Garnier no local no dia do encontro. Dados reunidos pela PF indicam que o almirante chegou ao local às 8h34, em companhia de Freire Gomes.

Garnier foi responsável por desfile de blindados na praça dos Três Poderes em agosto de 2021. Segundo a PGR, diálogos analisados pela PF mostram que a organização criminosa usou a parada para pressionar a Câmara pela aprovação do voto impresso e também para "naturalizar a ideia de intervenção militar".

A defesa do ex-comandante defendeu que não havia provas para condená-lo pela trama golpista. No julgamento, o advogado de Garnier, o ex-senador Demóstenes Torres, gastou 20 minutos da uma hora a qual tinha direito com elogios a ministros e histórias desvinculadas ao caso. Ele só mencionou a reunião de dezembro de 2022, crucial na denúncia da PGR contra seu cliente, quando tinha apenas 11 minutos restantes no relógio.