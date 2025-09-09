Moraes cita atuação contra urnas e vota para condenar Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou para condenar o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) pelo envolvimento na trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota em 2022.

O que aconteceu

Relator da ação penal, Moraes foi o primeiro a votar. Ainda faltam o voto dos outros quatro ministros da Primeira Turma da corte. Na sequência, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Três votos formam maioria na Primeira Turma. O tempo de pena de cada réu será definido ao final do julgamento nos casos em que houver condenação. A Turma deve separar o último dia de julgamento para isso.

Ministro citou a a atuação de Ramagem contra as urnas. Moraes argumentou que uma das mensagens obtidas pela investigação mostra que o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) disse a Bolsonaro que a urna eletrônica "já se encontra em total descrédito perante a população". "Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da Abin para o então presidente da República", disse o ministro.

A organização criminosa já dizia que conseguiram atacar o sistema de inicialização da urna para gerar um boletim de urna diferente do original, iniciar os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente.

Alexandre de Moraes em trecho de seu voto

Moraes também afirmou que as anotações feitas por Ramagem e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, eram pessoais. O ministro declarou que as mensagens seriam destinadas para o ex-presidente Bolsonaro.

O documento denominado 'presidente TSE' consistia em um documento com vários tópicos e argumentos contrários ao sistema eletrônico e imputando fraudes na Justiça Eleitoral, exatamente idêntico ao que foi dito na live por Jair Bolsonaro. O réu Alexandre Ramagem confirmou a titularidade do documento, salientando, porém, que as anotações feitas no documento eram só para ele, particulares, ele com ele mesmo.

Alexandre de Moraes, em seu voto

Alexandre de Moraes destaca que quatro ministros do STF foram monitorados durante o governo Bolsonaro. Luiz Fux, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso, além dele próprio. "A célula clandestina não se limitou ao monitoramento de autoridades", afirmou. A investigação aponta que parlamentares e jornalistas também foram monitorados e que a Abin paralela, grupo de espionagem que seria chefiado por Alexandre Ramagem, durante o governo Bolsonaro, tentou interferir nas eleições de 2022.

Abin teria sido usada para espalhar notícias falsas contra opositores

Ramagem chefiou a Abin na gestão Bolsonaro. Na denúncia, a PGR (Procuradoria-Geral da República) apontou o parlamentar como alguém com "importante papel" na "construção e direcionamento de mensagens" difundidas em larga escala por Bolsonaro.

Alexandre Ramagem tinha por costume documentar as orientações que repassava a Jair Messias Bolsonaro, o que permitiu a identificação de outras ações que precederam e preparam o cenário para a deflagração do plano de permanência no poder à revelia da ordem constitucional.

PGR, na denúncia do caso da trama golpista

Com Ramagem, a Polícia Federal encontrou documentos que visavam lançar dúvida sobre o processo eleitoral. Um deles, ''Presidente TSE informa.docx'', reunia argumentos para subsidiar falas de Bolsonaro contra as urnas. O arquivo foi enviado a um contato identificado como "JB 01 8", que seria do ex-presidente.

A estrutura da Abin teria sido usada para espalhar notícias falsas contra opositores. A chamada "Abin paralela", comandada por Ramagem, foi utilizada para espionar adversários políticos e agentes públicos considerados "infiéis" aos interesses do grupo no poder, diz a PGR.

Defesa diz que PGR desconsiderou que Ramagem foi exonerado em março de 2022 para concorrer ao cargo de deputado federal. O "núcleo crucial" da trama golpista era composto pelo "alto escalão" do governo e das Forças Armadas, do qual Ramagem não fazia mais parte, argumentou ainda o seu advogado nas alegações finais.

Como é deputado federal, Ramagem foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. Ele apenas será julgado pelos crimes de dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado, ambos relacionados ao 8 de Janeiro, quando deixar o cargo.