Alemanha anuncia programa para fornecer à Ucrânia milhares de drones de longo alcance

09/09/2025 13h39

A Alemanha lançará um programa para fornecer à Ucrânia "milhares de drones de longo alcance" no valor de 300 milhões de euros (US$ 352 milhões, R$ 1,9 bilhão), anunciou seu ministro da Defesa, Boris Pistorius, nesta terça-feira (9), em Londres. 

Pistorius fez o anúncio durante uma reunião em Londres do grupo de contato para a defesa da Ucrânia. 

O governo britânico, que assinou um acordo de produção de drones com a Ucrânia em junho, "financiará o fornecimento de milhares de drones de ataque de longo alcance e de uso único, fabricados no Reino Unido, nos próximos 12 meses", disse o ministro da Defesa britânico, John Healey. 

O presidente russo, Vladimir Putin, "intensifica seus ataques contra a Ucrânia, por isso precisamos ir além e agir com mais rapidez para fornecer rapidamente equipamentos militares essenciais aos combatentes ucranianos", acrescentou o ministro britânico, que presidiu esta reunião híbrida de cerca de 50 países, com líderes presentes presencialmente e virtualmente. 

Além de Boris Pistorius, seu homólogo ucraniano, Denys Chmyhal, e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, também participaram da reunião.

Em janeiro, o governo britânico anunciou que uma coalizão internacional, coliderada pelo Reino Unido e pela Letônia, enviaria 30.000 drones para Kiev por meio do Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU). 

Este fundo, administrado pelo Reino Unido e financiado por aliados e parceiros da Ucrânia, é usado para comprar equipamentos militares prioritários, incluindo sistemas de defesa aérea. 

John Healey anunciou que o fundo já havia arrecadado mais de 2 bilhões de libras (cerca de US$ 2,7 bilhões ou R$ 14,6 bilhões). 

"Este financiamento de 2 bilhões de libras do Fundo Internacional para a Ucrânia é um símbolo de unidade, com onze países trabalhando ao lado do Reino Unido para garantir que a Ucrânia receba a assistência urgente de que necessita", acrescentou Healey.

pyv-jj-alm/cla/psr/mb/aa/mvv

© Agence France-Presse

