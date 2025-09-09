Topo

Notícias

Airbus deve atingir meta de entrega, apesar de atrasos com motores, diz presidente-executivo

09/09/2025 15h53

Por Allison Lampert e Doyinsola Oladipo e David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente-executivo da Airbus, Guillaume Faury, disse nesta terça-feira que a situação das fuselagens concluídas que aguardam a entrega de motores melhorou, mas a fabricante de aviões europeia continua precisando de mais motores, uma vez que dobrou a meta de entrega para o ano.

Em julho, Faury disse que o número do que o setor chama de "gliders" havia aumentado para 60 e que os atrasos agora envolviam a Pratt & Whitney, além dos problemas anteriores com a CFM.

"Ainda estamos na mesma situação", disse Faury aos repórteres, à margem da Cúpula Aeroespacial Global da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington. "A situação melhorou um pouco, mas ainda há muita coisa que precisamos obter dos fabricantes de motores até o fim de novembro."

Faury disse que os motores continuam sendo a parte mais desafiadora da cadeia de oferta aeroespacial, mesmo tendo reafirmado a meta da empresa de aumentar as entregas de jatos em 7%, chegando a 820 em 2025.

Ainda assim, Faury disse que continua confiante de que os fabricantes de motores serão capazes de fornecer suporte ao aumento planejado de entregas de aeronaves da Airbus. A RTX, empresa controladora da Pratt & Whitney, não quis comentar.

"Vemos que eles estão gerenciando esses problemas e que a maior parte deles já foi superada", disse ele. "Mas, enquanto não tivermos os motores, sabemos que ainda há incertezas."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Dino rebate possibilidade de anistia e fala em 'normalidade' do julgamento

Geração Z põe Nepal em chamas após proibição de redes sociais

'Vamos bloquear tudo': o que esperar do movimento que promete paralisar a França neste 10 de setembro

'Festa da Selma', 'Punhal Verde e Amarelo': entenda termos ditos por Moraes

Israel ataca líderes do Hamas no Catar e atrai condenação internacional

Ciclista francês é preso ao tentar atravessar fronteira com a Rússia durante desafio esportivo

Colheita da 2ª safra de milho atinge 96% da área no PR, diz Deral

Descarrilamento na Linha Amarela: imagens mostram momento em que composição se solta

Macron escolhe Sébastien Lecornu, ministro da Defesa de direita, para comandar novo governo da França

Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Países amazônicos não precisam de intervenções estrangeiras, diz Lula