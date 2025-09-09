Fone da Apple agora faz tradução ao vivo e monitora frequência cardíaca

A Apple anunciou hoje uma nova geração de seus fones de ouvido sem fio: os AirPods Pro 3. Entre os destaques, estão a possibilidade de tradução de conversas em tempo real e o monitoramento dos batimentos cardíacos durante uma atividade física.

Segundo a Apple, a nova versão dos fones de ouvido Bluetooth conseguem remover 2x mais ruídos externos do que a geração anterior. O lançamento chegará ao Brasil em breve e o dispositivo terá tradução em português, segundo a empresa confirmou ao UOL.

Nos Estados Unidos, o lançamento chegará às lojas no dia 19 de setembro a partir de US$ 249 (R$ 1.444,20 na conversão direta e sem impostos).

O que tem de novo?

Tradução ao vivo. Os AirPods Pro 3 vão traduzir conversas em tempo real focando na voz da pessoa, mesmo em ambientes barulhentos, afirmou a Apple durante o lançamento. Ainda trata-se de uma versão beta.

Como vai funcionar:

Tradução por áudio. A fala de uma pessoa é traduzida diretamente nos fones para o seu idioma de preferência.

Tradução em texto. Com ajuda de um iPhone na horizontal, a transcrição ao vivo do que está sendo falado é exibida na tela.

Será disponível neste primeiro momento em inglês, francês, alemão, português e espanhol. Até o final do ano: italiano, japonês, coreano e chinês (simplificado).

"O ANC [áudio adaptativo] nos AirPods reduz o volume da outra pessoa falando para que seja mais fácil se concentrar na tradução enquanto se mantém conectado na interação", explica a empresa.

Sensor de frequência cardíaca. Os novos fones conseguem medir a absorção de luz no fluxo sanguíneo quando estão encaixados na orelha. A partir disso, os dispositivos combinam dados dos sensores de acelerômetros, giroscópio e GPS e um novo modelo de inteligência artificial no iPhone.

Esse combo de informações é usado para ajudar a monitorar a frequência cardíaca em até 50 tipos de atividades físicas. "Os AirPods Pro 3 apresentam um sensor de fotopletismografia (PPG) personalizado que emite luz infravermelha invisível pulsada a 256 vezes", disse a empresa em seu comunicado de divulgação. É como funciona em alguns smartwatches.

Mais opções de ponteiras. Agora os fones contam com o novo tamanho XXS (a menor de todas). No total, são cinco ponteiras para escolher e conseguir um ajuste mais confortável.

Mais bateria com o cancelamento de ruído ativado. De acordo com a empresa, os fones duram agora 33% a mais do que a geração anterior (Air Pods Pro 2). Com isso, conseguem até 8 horas de reprodução.

