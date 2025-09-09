Águas de Teresina Saneamento emite R$500 mi em debêntures

(Reuters) - A Águas de Teresina Saneamento informou na noite de segunda-feira que vai emitir R$500 milhões em debêntures simples.

Conforme aviso ao mercado, a companhia anunciou que se trata da quinta emissão de debêntures, e que será realizada em série única.

Os recursos serão usados para a criação e modernização de infraestruturas para gestão de efluentes para atender o município de Teresina, Piauí.

(Por Michael Susin em Barcelona; edição por Tiago Brandão, Gdansk Newsroom)