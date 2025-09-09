Morre em Brasília advogado que levou caso do 8 de Janeiro à OEA

O advogado Luiz Felipe Pereira da Cunha morreu hoje em Brasília. Ele defendia um réu do 8 de Janeiro.

O que aconteceu

Informação foi divulgada pela seção brasiliense da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Na nota, a entidade lamenta o ocorrido e deseja "força, coragem e muita união aos familiares e amigos".

Cunha defendeu Adalgiza Dourado em julgamento ligado aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Em fevereiro, a ré foi condenada por abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa.

Em abril, advogado enviou denúncia sobre o caso à OEA (Organização dos Estados Americanos). No documento, ele alegou "graves violações de direitos humanos" cometidas por agentes do Estado à sua cliente, como ausência de atendimento após queda durante o cumprimento de prisão preventiva e outras irregularidades.

Morte acontece durante julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal). No caso em questão, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros membros do governo que integravam o chamado "núcleo crucial" respondem por tentativa de golpe e outros crimes.

Procurada, a OEA não retornou os contatos da reportagem. O espaço segue aberto a manifestações.