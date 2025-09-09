Ações de Hong Kong atingem máximas de quatro anos com expectativas de corte das taxas de juros dos EUA

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong atingiram máximas de quatro anos nesta terça-feira, impulsionadas pelas expectativas de um corte iminente nas taxas de juros dos EUA, mas a valorização foi prejudicada pela queda da fabricante de chips SMIC.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caíram quase 1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,2%.

As ações de Hong Kong acompanharam a alta dos mercados asiáticos, em meio a expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em sua reunião da próxima semana, após dados negativos sobre o mercado de trabalho dos EUA divulgados na sexta-feira.

No continente, uma queda na Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) provocou a realização de lucros no setor de tecnologia. As ações caíram 10% após o reinício das negociações, na sequência do anúncio de um acordo de aquisição.

O índice STAR50 da China, voltado para o setor de tecnologia, , caiu 2,4%, enquanto os índices que acompanham as fabricantes de chips chinesas também caíram acentuadamente.

Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,4% a 43.459 pontos.

Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,19%, a 25.938 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,51%, a 3.807 pontos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,70%, a 4.436 pontos.

Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,26%, a 3.260 pontos.

Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,25%, a 24.855 pontos.

Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,30%, a 4.295 pontos.

Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,52%, a 8.803 pontos.

(Reportagem Redação de Xangai)