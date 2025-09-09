Topo

Notícias

Ações de Hong Kong atingem máximas de quatro anos com expectativas de corte das taxas de juros dos EUA

09/09/2025 06h21

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong atingiram máximas de quatro anos nesta terça-feira, impulsionadas pelas expectativas de um corte iminente nas taxas de juros dos EUA, mas a valorização foi prejudicada pela queda da fabricante de chips SMIC.

No fechamento, o índice de Xangai e o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caíram quase 1%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,2%.

As ações de Hong Kong acompanharam a alta dos mercados asiáticos, em meio a expectativas de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em sua reunião da próxima semana, após dados negativos sobre o mercado de trabalho dos EUA divulgados na sexta-feira.

No continente, uma queda na Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) provocou a realização de lucros no setor de tecnologia. As ações caíram 10% após o reinício das negociações, na sequência do anúncio de um acordo de aquisição.

O índice STAR50 da China, voltado para o setor de tecnologia, , caiu 2,4%, enquanto os índices que acompanham as fabricantes de chips chinesas também caíram acentuadamente.

Em TÓQUIO, o índice Nikkei caiu 0,4% a 43.459 pontos.

Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,19%, a 25.938 pontos.

Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,51%, a 3.807 pontos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,70%, a 4.436 pontos.

Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,26%, a 3.260 pontos.

Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,25%, a 24.855 pontos.

Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,30%, a 4.295 pontos.

Em SYDNEY, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,52%, a 8.803 pontos.

(Reportagem Redação de Xangai)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Julgamento de Bolsonaro ao vivo (3º dia): assista sessão de hoje (9) no STF

Flotilha de Gaza diz ter sido atacada por drone com explosivo na costa da Tunísia

STF retoma nesta terça julgamento de Bolsonaro e mais sete réus

Mais de 20 mortos em bombardeio russo no leste da Ucrânia, anuncia Zelensky

Israel diz que atuará com 'maior contundência' em sua ofensiva na Cidade de Gaza

Maduro volta a decretar Natal em outubro na Venezuela

Onde assistir ao julgamento de Bolsonaro hoje (9)? Como ver STF ao vivo

Dia D se aproxima para Bolsonaro, julgado por tentativa de golpe

Primeiro-ministro do Nepal renuncia após protestos

Ordem dos votos no julgamento de Bolsonaro: veja sequência de ministros

Pesava mais que 4 elefantes: esse foi um dos maiores mamíferos terrestres