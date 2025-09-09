Topo

Achou iPhone 17 caro? Modelos anteriores estão com desconto de até R$ 900

iPhones anteriores estão em oferta após lançamento do novo celular da Apple - Bruna Souza Cruz/UOL
iPhones anteriores estão em oferta após lançamento do novo celular da Apple Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL
09/09/2025 15h52Atualizada em 09/09/2025 16h21

A Apple lançou a linha do iPhone 17 com valores a partir de R$ 7.999. Pensando em quem busca opções mais baratas, o Guia de Compras UOL reuniu modelos anteriores com até R$ 900 de desconto (valor referente ao desconto do iPhone 16 Pro).

O modelo mais barato é o iPhone 13, que está com 16% de desconto, por R$ 3.239,10. Há também o iPhone 16e, lançado no começo do ano, que está por R$ 3.399. Confira as ofertas de iPhones a seguir:

