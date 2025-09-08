Topo

Notícias

Zagueiro do Athletic Bilbao pega gancho de 10 meses de suspensão por doping

08/09/2025 12h13

O órgão disciplinar da Uefa puniu o zagueiro Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, com dez meses de suspensão por doping, após ser flagrado em exame realizado depois da semifinal da Liga Europa contra o Manchester United.

A análise da amostra do jogador revelou a presença de canrenona, "uma substância proibida tanto dentro como fora de competição na categoria S5", que inclui "diuréticos e agentes de mascaramento da lista de proibições da Wada", a Agência Mundial Antidoping, apontou a Uefa em comunicado publicado nesta segunda-feira (8).

A federação europeia, no entanto, reconhece que "não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando comprovado que a ingestão da substância proibida se deu em razão do uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo por sua companheira, sem a intenção de se dopar", destacou o Athletic em nota.

A punição passa a contar a partir do dia 2 de junho, já que Yeray Álvarez aceitou de maneira voluntária sua suspensão provisória.

Portanto, ele estará livre para voltar a jogar a partir de 2 de abril de 2026, mas dois meses antes, como contempla o regulamento antidoping da Uefa, ele poderá ser reincorporado aos treinamentos da equipe.

O Athletic Bilbao terminou o último Campeonato Espanhol na quarta colocação e nesta temporada vai disputar a Liga dos Campeões da Europa.

rsc/mcd/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Cientistas detectam fenômeno natural nunca antes visto no Golfo do Panamá

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

Bolsonaro pede a Moraes para fazer procedimento médico após julgamento

Nova flotilha humanitária para Gaza faz escala em Túnis e UE diz que "não incentiva" a ação

Como a corrida por data centers está reescrevendo a política energética dos EUA

Frente a Trump, Brics rejeita o protecionismo

AIEA espera retomar suas inspeções nucleares no Irã em breve

Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

Prazo para envio de propostas de combate à corrupção vai até dia 30

Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva por violência de gênero