Xi Jinping apoia cooperação mais estreita com Coreia do Norte, diz KCNA

SEUL (Reuters) - O presidente chinês, Xi Jinping, disse que estava disposto a fortalecer as comunicações estratégicas e cooperar estreitamente com a Coreia do Norte, informou a mídia estatal norte-coreana KCNA na terça-feira (horário local).

Xi enviou felicitações ao líder norte-coreano Kim Jong Un pelo 77º aniversário da fundação da Coreia do Norte, disse a KCNA.

"O lado chinês está pronto para dar as mãos para promover a amizade entre a China e a RPDC e a causa socialista dos dois países por meio da intensificação da comunicação estratégica, visitas rápidas e estreita cooperação com o lado da RPDC", disse a mensagem de Xi, segundo a KCNA, referindo-se ao nome oficial da Coreia do Norte.

Os líderes dos dois vizinhos, que possuem armas nucleares, se encontraram em Pequim na semana passada, quando Kim participou de um desfile militar em uma rara viagem a um encontro multilateral. Em seu primeiro encontro em seis anos, Xi pediu uma coordenação mais próxima com a Coreia do Norte em assuntos globais e regionais.

A visita de Kim a Pequim ajudaria as relações da Coreia do Norte com a China, que se desgastaram à medida que Kim cultivava os laços com a Rússia, e ajudaria Pyongyang a garantir ajuda econômica diante das contínuas sanções, segundo especialistas.

Ele foi visto caminhando e conversando com Xi e com o presidente russo, Vladimir Putin, durante o grande evento que a China usou como uma demonstração de força.

Depois de voltar de Pequim, Kim inspecionou um teste de solo de um "motor de combustível sólido de alto empuxo" feito de fibra de carbono, no que ele chamou de "mudança significativa" na expansão das forças estratégicas nucleares, informou a mídia estatal na terça-feira.

