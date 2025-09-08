Topo

Xi insta Brics a 'resistir a todas as formas de protecionismo'

08/09/2025 11h22

O presidente chinês, Xi Jinping, instou o bloco do Brics, formado por 11 países, a "resistir a todas as formas de protecionismo" em uma cúpula por videoconferência realizada nesta segunda-feira (8). 

"Devemos defender o sistema comercial multilateral com a Organização Mundial do Comércio como núcleo e resistir a todas as formas de protecionismo", afirmou em seu discurso ao grupo, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita e Indonésia. 

"Independentemente de como a situação internacional mude, devemos permanecer firmes na promoção da construção de uma economia global aberta, compartilhando oportunidades e obtendo resultados benéficos para todos através da abertura", acrescentou Xi. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou esta reunião virtual para debater a defesa do multilateralismo.

