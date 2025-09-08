Wall Street se recupera de perdas conforme mercados apostam em corte de juros em setembro

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - Os índices acionários de Wall Street subiam nesta segunda-feira, na esperança de que o Federal Reserve possa reduzir os juros em breve em resposta aos últimos dados de emprego que derrubaram as ações na sessão anterior.

Um relatório preocupante sobre a criação de empregos na sexta-feira confirmou o enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA, alimentando temores de uma possível desaceleração na maior economia do mundo.

Após o relatório, os investidores solidificaram suas expectativas de vários cortes nas taxas este ano.

As apostas em um corte de 25 pontos-base agora estão em 88%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, enquanto os investidores também estão esperançosos em relação a um corte gigantesco de 50 pontos-base, em comparação com nenhuma expectativa desse tipo antes da divulgação dos dados de emprego.

Diversas corretoras revisaram as estimativas de cortes nas taxas de juros do Fed. O Barclays agora prevê três cortes de 25 pontos-base cada um em 2025, em comparação com dois anteriormente, enquanto o Standard Chartered espera um corte de 50 pontos-base em setembro -- acima de sua projeção anterior de uma redução de 25 pontos-base.

"Os mercados estão tentando entender se o corte da taxa (de setembro) será suficiente para evitar um enfraquecimento ainda maior da economia e é por isso que vemos um mercado que é apenas neutro", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Às 12h33 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 88,12 pontos, ou 0,19%, a 45.488,98 pontos. O S&P 500 tinha alta de 26,61 pontos, ou 0,41%, a 6.508,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 180,19 pontos, ou 0,83%, a 21.880,57 pontos.

As ações de tecnologia, com alta de 0,9%, lideraram o avanço do S&P 500 e do Nasdaq. A Broadcom ganhava 4,6%, ampliando sua alta de mais de 9% de sexta-feira, enquanto a Nvidia subia 1,5%.

Todos os três índices estavam oscilando em torno dos recordes intradiários atingidos na sexta-feira.

Nesta semana, os dados de inflação e a revisão da folha de pagamento de referência do Escritório de Estatísticas do Trabalho serão observados em busca de mais pistas sobre a saúde econômica dos EUA.

Com o Fed em um período de silêncio que proíbe declarações públicas antes da reunião de 16 e 17 de setembro, os mercados terão que interpretar os dados econômicos sem novas orientações dos formuladores de política monetária nesse meio tempo.

O S&P e o Nasdaq registraram ganhos na semana passada, em um início positivo de um setembro historicamente sombrio. O índice de referência S&P 500 perdeu 1,5% em média no mês - seu pior mês desde 2000 - segundo dados compilados pela LSEG.