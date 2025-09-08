Topo

Notícias

Wall Street se recupera de perdas conforme mercados apostam em corte de juros em setembro

08/09/2025 12h40

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - Os índices acionários de Wall Street subiam nesta segunda-feira, na esperança de que o Federal Reserve possa reduzir os juros em breve em resposta aos últimos dados de emprego que derrubaram as ações na sessão anterior.

Um relatório preocupante sobre a criação de empregos na sexta-feira confirmou o enfraquecimento do mercado de trabalho dos EUA, alimentando temores de uma possível desaceleração na maior economia do mundo.

Após o relatório, os investidores solidificaram suas expectativas de vários cortes nas taxas este ano.

As apostas em um corte de 25 pontos-base agora estão em 88%, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, enquanto os investidores também estão esperançosos em relação a um corte gigantesco de 50 pontos-base, em comparação com nenhuma expectativa desse tipo antes da divulgação dos dados de emprego.

Diversas corretoras revisaram as estimativas de cortes nas taxas de juros do Fed. O Barclays agora prevê três cortes de 25 pontos-base cada um em 2025, em comparação com dois anteriormente, enquanto o Standard Chartered espera um corte de 50 pontos-base em setembro -- acima de sua projeção anterior de uma redução de 25 pontos-base.

"Os mercados estão tentando entender se o corte da taxa (de setembro) será suficiente para evitar um enfraquecimento ainda maior da economia e é por isso que vemos um mercado que é apenas neutro", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

Às 12h33 (horário de Brasília), o Dow Jones subia 88,12 pontos, ou 0,19%, a 45.488,98 pontos. O S&P 500 tinha alta de 26,61 pontos, ou 0,41%, a 6.508,11 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 180,19 pontos, ou 0,83%, a 21.880,57 pontos.

As ações de tecnologia, com alta de 0,9%, lideraram o avanço do S&P 500 e do Nasdaq. A Broadcom ganhava 4,6%, ampliando sua alta de mais de 9% de sexta-feira, enquanto a Nvidia subia 1,5%.

Todos os três índices estavam oscilando em torno dos recordes intradiários atingidos na sexta-feira.

Nesta semana, os dados de inflação e a revisão da folha de pagamento de referência do Escritório de Estatísticas do Trabalho serão observados em busca de mais pistas sobre a saúde econômica dos EUA.

Com o Fed em um período de silêncio que proíbe declarações públicas antes da reunião de 16 e 17 de setembro, os mercados terão que interpretar os dados econômicos sem novas orientações dos formuladores de política monetária nesse meio tempo.

O S&P e o Nasdaq registraram ganhos na semana passada, em um início positivo de um setembro historicamente sombrio. O índice de referência S&P 500 perdeu 1,5% em média no mês - seu pior mês desde 2000 - segundo dados compilados pela LSEG.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Menina de 11 anos morre após ser espancada por colegas em escola de PE

Cientistas detectam fenômeno natural nunca antes visto no Golfo do Panamá

Ações e peso despencam após revés eleitoral de Milei na Argentina

Bolsonaro pede a Moraes para fazer procedimento médico após julgamento

Nova flotilha humanitária para Gaza faz escala em Túnis e UE diz que "não incentiva" a ação

Como a corrida por data centers está reescrevendo a política energética dos EUA

Frente a Trump, Brics rejeita o protecionismo

AIEA espera retomar suas inspeções nucleares no Irã em breve

Trump comemora cancelamento de cerimônia de premiação de Tom Hanks

Prazo para envio de propostas de combate à corrupção vai até dia 30

Cinco mortos no Líbano em bombardeios israelenses contra posições do Hezbollah