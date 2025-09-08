Josias: 'Moraes tem de se abster de fazer política e dar voto indiscutível'

O voto do ministro Alexandre de Moraes precisa evitar discursos políticos e se concentrar no rigor técnico ao analisar a condenaçao de Jair Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe, afirma o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Moraes é relator do processo e tem a tarefa de detalhar provas da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. O julgamento está na reta final e a expectativa é de que o ministro fundamente sua decisão de forma indiscutível.

O voto do ministro Alexandre Moraes precisa ser técnico. Agora ele deve se abster de fazer política e cuidar do caráter técnico do seu voto. Josias de Souza

Moraes tem todas as condições de produzir um voto sólido porque as provas, as evidências estão aí e o que se presume é que ele será tão rigoroso com o Bolsonaro e esses comparsas mais graúdos, tão rigoroso quanto tem sido com os responsáveis pelo quebra-quebra do 8 de janeiro. Josias de Souza

O colunista lembra que Moraes manteve uma linha dura com os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, inclusive expedindo prisões recentes, e que o mesmo rigor é esperado no julgamento do alto comando do golpe.

Então, se ele está mandando prender estas pessoas e expediu pelo menos quatro mandados de prisão nos últimos dias, é preciso que ele seja igualmente rigoroso com esse alto comando do golpe, com o próprio Bolsonaro. Então, o que se espera é isso, que ele faça um voto técnico e que utilize a matéria-prima que lhe foi fornecida pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República para produzir sentenças que sejam, do ponto de vista técnico, indiscutíveis. Josias de Souza

Sobre uma possível divergência entre os ministros, Josias considera algo salutar.

Eu acho que as divergências, elas são próprias de um julgamento coletivo. Então, a divergência é sempre salutar e é bom que exista divergência até para quebrar essa, a leivosia segundo a qual existe ali uma combinação suprema para que todos sejam condenados, que há uma perseguição. Josias de Souza

Você pode reduzir a pena de um ou de outro, pode chegar à conclusão de que um ou outro general teve uma participação menor ou maior, mas que existe elementos para condenar todos eles, isso não há dúvida. E o que se espera é que essa condenação se dê em termos técnicos, há elementos para isso. Josias de Souza

