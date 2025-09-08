Topo

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 35,3%, afirma Sabesp

08/09/2025 12h06

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 7 e 8 de setembro. O volume total caiu de 35,5% (690,62 hectômetros cúbicos) para 35,3% (686,94 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual. Na comparação semanal, houve uma queda de 1,6 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em oito de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 8,4% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 33% para 32,8%, com uma diminuição em hm3 de 324,29 para 322,21. O Alto Tietê reduziu de 28,2% para 28%, com a capacidade passando de 157,84 hm3 para 156,95 hm3.

Guarapiranga cedeu de 51,2% para 51%, enquanto o sistema Cotia diminuiu de 56,2% para 55,8%. O Rio Grande teve seu volume diminuído de 56,3% para 56,2%. Por sua vez, o Rio Claro permaneceu em 21,7% e o São Lourenço caiu de 51,2% para 51,0%.

Diante da baixa pluviometria, a Sabesp anunciou recentemente a redução da pressão na distribuição de água na região metropolitana de São Paulo pelo período de oito horas durante as madrugadas. A companhia divulgou também a diminuição do volume de água retirado do Sistema Cantareira. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas) reduziram o volume autorizado de 31 m3/s para 27 m3/s.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

