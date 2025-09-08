Topo

Volkswagen está em negociações avançadas com os EUA sobre acordo de investimento

08/09/2025 10h19

MUNIQUE (Reuters) - A Volkswagen está em negociações avançadas com o governo dos Estados Unidos sobre investimentos no segundo maior mercado automotivo do mundo, onde as tarifas custaram bilhões de euros à maior montadora da Europa até o momento este ano.

O presidente-executivo Oliver Blume disse à Reuters que a Volkswagen não gostou de um acordo "assimétrico" entre Bruxelas e Washington, que prevê tarifas de 15% sobre as importações de automóveis da UE e nenhuma tarifa para as importações de produtos industriais dos EUA na Europa.

"Portanto, estamos contando com nosso plano de investimentos nos EUA", que impulsionaria o emprego local e a cadeia de suprimentos da VW, disse Blume no salão do automóvel IAA Munique, acrescentando que as conversas com o governo dos EUA foram "muito positivas".

A Volkswagen está considerando investimentos substanciais para expandir seus negócios nos EUA, incluindo uma fábrica para sua marca Audi, e manteve conversas sobre como Washington poderia dar apoio.

A Volkswagen está tentando amenizar o golpe das tarifas de importação de automóveis dos EUA de 27,5%, que, segundo Blume, custaram à montadora vários bilhões de euros até agora neste ano, principalmente devido à falta de fábricas locais das marcas Audi e Porsche .

Assim como seus rivais, a Volkswagen está esperando que as atuais tarifas de importação de automóveis dos EUA caiam para 15%, algo que o governo dos EUA, sob o comando do presidente Donald Trump, prometeu fazer.

(Reportagem de Christoph Steitz e Louisa Off; reportagem adicional de Ayhan Uyanik)

